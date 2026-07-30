El mercado de pases de Colo Colo dejó de ser un simple trámite administrativo para convertirse en un dolor de cabeza con múltiples frentes abiertos. La intención de Blanco y Negro por repatriar talento joven choca directamente con las rígidas posturas del fútbol europeo, desencadenando advertencias legales formales que podrían escalar hasta los máximos tribunales de la FIFA si la concesionaria da un paso en falso. El rigor de los contratos internacionales tiene al Cacique atado de manos.

Pero los conflictos no solo llegan desde el extranjero; en las oficinas de Pedrero la tensión interna comienza a escalar. Las promesas de fichajes estelares que no se concretaron y los plazos incumplidos han generado un evidente cortocircuito entre el cuerpo técnico y la dirigencia, poniendo un manto de dudas sobre el proyecto deportivo de cara a 2027. Todo esto mientras el equipo debe sobreponerse a bajas disciplinarias para enfrentar un duro desafío como visitante este fin de semana.

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Sigue en Alairelibre.cl el desarrollo de las tensas negociaciones entre Blanco y Negro y el cuerpo técnico, la votación en la ANFP por la camiseta de Vozinha y las repercusiones legales del caso Thompson.