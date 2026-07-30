Noticias de Colo Colo hoy 30 de julio: Dura advertencia legal desde Rusia, la molestia de Ortiz y el debut de Vozinha
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Carla Bernucci
Las alarmas internacionales se encienden en Macul luego de que el fútbol ruso advirtiera formalmente con llevar al Cacique hasta la FIFA por el retorno de un ex canterano. En paralelo, crece la tensión interna entre Fernando Ortiz y Aníbal Mosa por los refuerzos fallidos, mientras Blanco y Negro busca destrabar la polémica reglamentaria del nuevo arquero africano y el Tribunal de Disciplina castiga a un pilar defensivo.
El mercado de pases de Colo Colo dejó de ser un simple trámite administrativo para convertirse en un dolor de cabeza con múltiples frentes abiertos. La intención de Blanco y Negro por repatriar talento joven choca directamente con las rígidas posturas del fútbol europeo, desencadenando advertencias legales formales que podrían escalar hasta los máximos tribunales de la FIFA si la concesionaria da un paso en falso. El rigor de los contratos internacionales tiene al Cacique atado de manos.
Pero los conflictos no solo llegan desde el extranjero; en las oficinas de Pedrero la tensión interna comienza a escalar. Las promesas de fichajes estelares que no se concretaron y los plazos incumplidos han generado un evidente cortocircuito entre el cuerpo técnico y la dirigencia, poniendo un manto de dudas sobre el proyecto deportivo de cara a 2027. Todo esto mientras el equipo debe sobreponerse a bajas disciplinarias para enfrentar un duro desafío como visitante este fin de semana.
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Sigue en Alairelibre.cl el desarrollo de las tensas negociaciones entre Blanco y Negro y el cuerpo técnico, la votación en la ANFP por la camiseta de Vozinha y las repercusiones legales del caso Thompson.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).