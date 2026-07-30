Advertencia desde Rusia: El FC Orenburg acusó de “rebeldía” a Jordhy Thompson tras no regresar a los entrenamientos. El club advirtió que si Colo Colo intenta ficharlo en estas condiciones, acudirán a la FIFA para proteger sus intereses económicos, exponiendo a ByN a graves sanciones.

Tensión en la banca: Fernando Ortiz está profundamente molesto con Aníbal Mosa. El DT pidió a Santiago Mele y Diego Valdés antes del inicio de la segunda rueda; sin embargo, no le cumplieron los plazos, le trajeron a Vozinha (que no era su prioridad) y el fichaje del “10” sigue en el aire, poniendo en duda la continuidad del técnico para 2027.