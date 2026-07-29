Datos Clave ¿Cuándo es el Consejo de Presidentes?: Este viernes 31 de julio a las 13:00 horas ¿Qué se definirá?: Si Vozinha puede llevar su apellido en la camiseta de Colo Colo ¿Qué necesitan los albos?: Una aprobación unánime de todos los clubes

Este viernes 31 de julio a las 13:00 horas se llevará a cabo en la ANFP el Consejo de Presidentes del fútbol chileno que definirá si Vozinha podrá o no usar su icónico apellido en la camiseta de Colo Colo.

El artículo 36 del reglamento impide que el jugador utilice un sobrenombre, por lo que debiera llevar en la espalda uno de sus dos apellidos: Évora o Dias (Josimar José son sus nombres de pila). No obstante, si hay unanimidad en los clubes nacionales se puede llevar a cabo una excepción.

¿Por qué Colo Colo lucha tanto para que Vozinha lleve su apellido en la camiseta?

Porque Vozinha ya es una marca a nivel internacional: su gran actuación en el Mundial 2026 con la camiseta de Cabo Verde, llegando a dieciseisavos de final y quedando fuera en un ajustado alargue con Argentina, encumbró la imagen del portero a lo más alto.

De hecho, fue elegido por los fans como el mejor arquero de la cita planetaria y su popularidad lo llevó a jugar un partido con leyendas del fútbol como Ronaldo, Ronaldinho, Javir Zanetti, John Terry, ente otros.

Además, es número puesto para comerciales publicitarios, como el que se lanzó este miércoles a propósito de la película Spider-Man: Brand New Day.

¿Cuándo llega Vozinha a Chile?

Es la pregunta que todos se hacen en el fútbol chileno en las últimas horas, principalmente los hinchas de Colo Colo, ya que la llegada original era el martes. No obstante, ya hay fecha: será este jueves 30 de julio a las 20:30 horas.

Se espera que al día siguiente se haga los exámenes médicos y de inmediato se sume a las órdenes del técnico Fernando Ortiz.