Datos Clave Vozinha acepta a Colo Colo: El golero de Cabo Verde dio el sí a la propuesta de los albos. Hasta 2027 con los albos: Según Germán García Grova, el arquero acordó su estadía en el Cacique por 18 meses. 4 opciones para Ortiz: Con la incorporación del caboverdiano, Colo Colo tendrá cuatro opciones bajo los tres tubos.

Tras semanas de humo y rumores la espera ha llegado a su final. Colo Colo está a solo detalles de sellar la contratación de Vozinha, arquero de Cabo Verde quien puso su nombre en el mapa tras su gran actuación en el Mundial 2026, donde fue destacado al incorporar el once ideal de la competencia mundialista.

En medio del mercado de fichajes, el Cacique había logrado un acuerdo con el arquero uruguayo Santiago Mele, quien habría aceptado las condiciones de vestir la camiseta de los albos. Según informó en su momento Radio ADN, el golero charrúa planteó nuevas exigencias y el pase se cayó.

Ante esta situación, la dirigencia de Blanco y Negro tuvo que activar su Plan B, el cual contaba con el arquero africano en carpeta. Tras las negociaciones, según un comunicador especializado en el mercado de fichajes confirmó que Vozinha portará al cacique en el pecho en la segunda parte de la temporada.

Vozinha aceptó la propuesta de Colo Colo

Según información del comunicador trasandino Germán García Grova, el acuerdo entre Vozinha y Colo Colo estaría cerrado, debido a que el golero caboverdiano aceptó las condiciones para ser nuevo jugador de los albos.

“Vozinha refuerza a Colo Colo. El arquero sensación de Cabo Verde en la Copa del Mundo 2026 aceptó la propuesta del equipo chileno. El contrato estaría acordado por 18 meses”, señaló Grova, quien zanja que el portero africano tendrá contrato hasta diciembre del año 2027.

🚨{EXCLUSIVO} Vozinha refuerza #ColoColo



👉El arquero sensación de 🇨🇻 en la copa del mundo aceptó la propuesta del equipo 🇨🇱



✍🏾 por 18 meses. pic.twitter.com/G8qHPNgGg8 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 24, 2026

Con el fichaje a detalles de concretarse, Colo Colo contaría con cuatro arqueros para lo que resta de temporada, ya que poseen en sus filas a Gabriel Maureira, Eduardo Villanueva y Fernando De Paul, quien pasa por la última fase de su recuperación tras su lesión ante Palestino por el Campeonato Nacional 2026 en la décima fecha.

El arquero revelación del Mundial 2026

Josimar José Évora Dias, o mejor conocido como Vozinha, fue reconocido en el mundo del fútbol debido a su sorpresiva participación en el Mundial 2026. En la cita planetaria logró mantener dos veces su valla invicta ante España y Arabia Saudita, mientras que recibió solo cinco goles ante Uruguay y Argentina.