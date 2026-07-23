Datos Clave La aclaración de Pizarro: Vozinha llegó como ofrecimiento de agentes, no como búsqueda activa del club. El contexto: Colo Colo recibe múltiples ofertas de jugadores por su perfil institucional. Sin portazo definitivo: “Va a ser lo que deba ser”, dijo Pizarro al ser consultado por un eventual avance.

Durante semanas, el nombre de Vozinha circuló como si Colo Colo lo persiguiera activamente. La realidad, según Jaime Pizarro, fue otra. El director de Blanco y Negro despejó el misterio con una sola frase: “A nosotros nos llegó una intención de su grupo de agentes”. El Cacique no buscó al arquero de Cabo Verde. Fue al revés.

La distinción importa, y es que recibir una propuesta y perseguir un fichaje son cosas distintas, y Pizarro lo dejó en claro con una analogía que lo explica todo: el mismo mecanismo que trajo el nombre de Vozinha a Macul es el que trajo invitaciones para jugar amistosos en El Salvador y Lima, partidos que nunca se concretaron porque la pretemporada terminó en Colombia.

El volumen de ofertas que maneja Blanco y Negro según Pizarro

El director explicó que una institución del tamaño de Colo Colo recibe constantemente carpetas de agentes, clubes y managers. “Si uno mira cuántas propuestas pueden llegar, sea por agentes, sea por clubes, sea por las mismas competencias, son enormes. Pero de ahí a concretarla, materializarla o hacerle seguimiento, es otra cosa”, subrayó. En ese mar de nombres, Vozinha fue uno más que llegó por iniciativa externa, no por decisión interna del club.

La postura de Pizarro sobre un eventual fichaje de Vozinha

Cuando le preguntaron directamente si Colo Colo podría avanzar por el arquero revelación del Mundial 2026, Pizarro no cerró la puerta pero tampoco dio señales de entusiasmo: “Yo creo que va a ser lo que deba ser, no lo que a veces podamos pensar, porque del pensamiento a concretar algo es distinto”.

El Cacique sigue buscando arquero tras la caída de Santiago Mele, pero Vozinha está lejos de ser la prioridad que los rumores instalaron.