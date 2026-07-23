Datos Clave El regreso: El Club Social y Deportivo Colo Colo confirmó que el histórico director técnico croata estará en Chile durante la primera mitad de septiembre. La celebración: La visita se enmarca en la conmemoración del 35º aniversario de la obtención de la Copa Libertadores de América, buscando reunir al plantel de 1991. Homenaje en Macul: La dirigencia ya gestiona con Blanco y Negro la utilización del Estadio Monumental para realizar una fiesta masiva junto al pueblo colocolino.

La expectación era total desde que, a principios de junio, se revelara un sorpresivo video del exentrenador anunciando sus intenciones de viajar a Sudamérica. Hoy, el misterio se acabó: Colo Colo oficializó las fechas en las que el técnico más exitoso de su historia, Mirko Jozic, pisará nuevamente suelo chileno para recibir el merecido tributo de su hinchada.

A través de sus canales oficiales, el Club Social y Deportivo (CSD), entidad que gestó y financió la iniciativa, entregó los detalles de una visita que promete paralizar el Estadio Monumental y que servirá para conmemorar los 35 años de la gesta continental que le dio al “Cacique” su única Copa Libertadores.

¿Cuándo llega Mirko Jozic a Chile y cuánto durará su visita?

La institución matriz del cuadro albo confirmó que la estadía del técnico croata de 86 años se extenderá por casi dos semanas. Mirko Jozic estará en Chile desde el martes 8 de septiembre hasta el domingo 20 de septiembre de 2026.

“Este regreso se logra gracias a las socias y socios de nuestra institución. Son ellos quienes traen a Mirko, así que la invitación es a hacerse socio, ponerse al día y así ser parte de este esperado reencuentro”, declaró Edmundo Valladares, presidente del CSD Colo Colo, quien lideró las gestiones junto a Pedro Ruminot.

Durante estos 12 días, el calendario contempla una serie de actividades íntimas y públicas, incluyendo reuniones con los exjugadores del histórico plantel de 1991, como Marcelo Barticciotto y Luis Pérez.

¿En qué partido de Colo Colo se hará el homenaje en el Monumental?

Uno de los principales objetivos de esta histórica visita es que los hinchas puedan rendirle tributo en las tribunas. Para ello, el CSD realizó una solicitud formal a la concesionaria Blanco y Negro para utilizar el recinto de Macul. “Hemos pedido usar nuestro estadio para poder hacer una gran fiesta como amerita el técnico más importante de la historia de nuestro club”, adelantó Valladares.

Por temas de calendario, el emotivo reencuentro de Mirko Jozic con el pueblo albo coincidiría de manera perfecta con la fecha 23 de la Liga de Primera. El domingo 13 de septiembre a las 17:30 horas, Colo Colo recibirá a Deportes Concepción en el Estadio Monumental, escenario ideal para que el croata reciba la ovación de más de 40 mil almas.