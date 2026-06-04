Mirko Jozic vuelve a Chile. El técnico croata, recordado por darle a Colo Colo su única Copa Libertadores en 1991, confirmó este jueves que viajará al país en septiembre de 2026 como parte de las celebraciones por los 35 años de aquella histórica conquista continental.

Lo hizo a través de un video que se lució en la ceremonia festejada en el restaurant Los Buenos Muchachos, a la que asistieron miembros del Club Social y Deportivo, jugadores que consiguieron la hazaña y otros históricos de la institución, donde se respiró camaradería.

El mensaje de Mirko Jozic para revelar su regreso a Chile para festejar con Colo Colo

Mirko Jozic señaló: “Quiero felicitar al Club Social Deportivo Colo Colo por el aniversario de 35 años por obtener el gran título de Copa Libertadores, más a todos los socios, más a todos los jugadores que fueron y siempre serán el artífice más importante dentro de ese gran logro”.

“Quiero agradecer al presidente Edmundo Valladares y a Pedro Ruminot y otros dirigentes del Club Colo Colo Social por la invitación, porque nos vamos a ver en inicios de septiembre de este año. Me despido de todos y estoy esperando que cada uno va a gozar y celebrar ese gran hecho con pulmones llenos, llenos de amor siempre por Colo Colo”, añadió.

Don Mirko Jozic saludando al pueblo albo y anunciando su visita a comienzos de septiembre de 2026 pic.twitter.com/gBFP3zIjgW — Rodrigo Duque Oyarce (@rduqueoyarce) June 5, 2026

¿Qué dijo Edmundo Valladares por la venida de Mirko Jozic?

Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, expresó: “Muy contento, emocionado y agradecido de los jugadores del plantel de 1991, conjuntamente vamos a poder hacer realidad este sueño de que el pueblo colocolino pueda reencontrarse con Mirko Jozic, el entrenador más importante de nuestra historia”.

“Invitamos a todos los colocolinos y colocolinas a acercarse al club, queremos hacerle una gran bienvenida a Mirko en septiembre, como se merece. Espero que todos puedan sumarse y que tenga el homenaje que Mirko Jozic se merece de parte de su querido CSyD Colo Colo”, continuó.

“Vamos a ir conversando de a poco; la confirmación de la venida de Mirko hace poco no ha sido fácil. Vive muy lejos, tiene una familia también y, por lo tanto, lo vamos a ir conversando con él y su hija Lana. La idea es que también él pueda disfrutarlo”, sentenció.