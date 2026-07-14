Datos Clave Fallo confirmado: La Segunda Sala de la ANFP rebajó de cuatro a tres fechas el castigo a Javier Correa. Menos fechas de las previstas: El delantero se pierde los duelos ante Limache, Everton y La Calera. Vuelve antes: Correa ya estará disponible para el partido ante O’Higgins.

La espera terminó para Colo Colo. La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió este lunes la apelación presentada por el club y decidió, por la unanimidad de sus miembros, rebajar de cuatro a tres fechas el castigo a Javier Correa por sus dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa. La resolución confirma la sanción de fondo, pero reduce su duración, lo que le permite al delantero volver antes de lo que se preveía.

La resolución del Tribunal para el castigo de Javier Correa

El fallo confirma la sentencia de la Primera Sala del 24 de junio, “con expresa declaración que el quantum de la sanción quedará en 3 (tres) partidos”. La decisión fue unánime entre los miembros presentes en la vista de la causa, presidida por Ernesto Vásquez, e integrada además por Jorge Ogalde, Bruno Romo, Mauricio Olave y Claudio Guerra. Los fundamentos completos de la sentencia se notificarán más adelante a las partes.

¿Qué partidos se pierde ahora Correa?

Menos de los que se temían en Macul. Con la rebaja, el ariete se perderá los duelos de Colo Colo ante Deportes Limache, Everton y Unión La Calera, y ya estará habilitado para el siguiente compromiso, ante O’Higgins.

A diferencia del escenario que se manejaba mientras se esperaba el fallo, Fernando Ortiz no tendrá que aguardar hasta el Superclásico ante Universidad de Chile para recuperar a su delantero.

Además, el ariete albo ya se encuentra trabajando a la par de sus compañeros en Colombia, por lo que podría ser parte de la oncena ante Millonarios.