Datos Clave Intertemporada: Colo Colo se encuentra en Colombia preparando la segunda rueda del Campeonato Nacional. Método Ortiz: El DT está enfocado en el trabajo físico. Por ello, ideó un plan con jornadas en triple turno. Próximo desafío: El Cacique se medirá a Millonarios en un amistoso internacional este sábado 18 de julio.

Colo Colo se encuentra en Colombia preparando lo que será la segunda parte del año. En su intertemporada, los albos se medirán a Millonarios en un partido amistoso que tiene como objetivo dar rodaje al equipo para que llegue en óptimas condiciones a la segunda rueda.

Fernando Ortiz no quiere dejar nada al azar y uno de sus focos principales es la parte física del plantel, por lo que ideó un exigente plan, el cual contempla jornadas en triple turno en tierras cafetaleras.

¿Cuál es el plan físico de Ortiz en Colo Colo?

Según detalló el periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez, el ‘Tano’ dispuso prácticas en triple turno para el equipo en Colombia, las cuales incluyen diferentes trabajos específicos.

De acuerdo a la citada fuente, la jornada del equipo comenzó este lunes a las 7:30 de la mañana con trabajo en cancha en el complejo de Independiente de Santa Fe. Posteriormente, hubo una sesión de gimnasio al mediodía y todo culminará con entrenamiento de fútbol por la tarde.

El objetivo de esto es que el equipo se ponga a tono físicamente y llegue en óptimas condiciones a la segunda mitad del año, donde buscarán quedarse con los títulos del Campeonato Nacional y también de la Copa Chile.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a saltar a la cancha este sábado 18 de julio a las 19:00 horas de Chile cuando enfrente a Millonarios en Bogotá en un partido de carácter amistoso.

Este será una prueba clave para el Cacique que tiene la mente en el torneo, donde se medirá a Deportes Limache el próximo viernes 24 de julio en el inicio de la segunda rueda.