Datos Clave Hay transmisión: Disney + Premium emitirá el Millonarios vs Colo Colo ¿Cuándo se juega?: Sábado 18 de julio a las 19:00 horas de Chile Único amistoso: Con miras al retorno del Campeonato Nacional 2026 ante Limache

Colo Colo enfrenta a Millonarios el próximo 18 de julio en Colombia en un compromiso de intertemporada, con la intención de llegar con el mejor ritmo posible para el regreso del Campeonato Nacional 2026, el que se producirá una semana después (24 del mismo mes) ante Deportes Limache en el estadio Monumental.

Para ese compromiso ante los cafeteros hay una señal confirmada para la transmisión del compromiso, lo que permitirá a los hinchas del Cacique no perderse este importante compromiso ante un rival muy calificado para saber en qué pie está la escuadra de Fernando Ortiz.

Este encuentro también tendrá como simbolismo la celebración de los 80 años de uno de los equipos más populares de Colombia.

¿Quién transmite Millonarios vs Colo Colo?

El partido de Colo Colo ante Millonarios no será transmitido por TV, pero sí por streaming en la señal de Disney + Premium.

Para ver el duelo debes tener una suscripción pagada en la plataforma.

TV: Sin transmisión

Streaming: Disney + Premium

¿Cuándo y a qué hora juegan Millonarios vs Colo Colo?

Colo Colo visitará a Millonarios el sábado 18 de julio a las 19:00 horas de Chile en el estadio El Campín de Bogotá, recinto que ya fuer visitado por un elenco chileno en esta temporada: O’Higgins triunfó por 2-1 ante el mismo rival en la Copa Sudamericana 2026.

Será el único duelo amistoso del elenco albo después de casi dos semanas de intertemporada, con miras al segundo semestre, para luego volver a Chile y jugar con Limache en casa.