Colo Colo no pudo cerrar con una victoria, pero mantuvo lo importante. El Cacique, que ya tenía asegurada su clasificación a los octavos de final, empató 2-2 con Deportes Recoleta en el Estadio Monumental por la Copa Chile, un resultado agridulce que igual lo dejó como líder del Grupo E, aunque con la definición del primer lugar todavía pendiente.

El partido arrancó de la peor manera para el equipo de Fernando Ortiz. A los 19 minutos, una salida impulsiva del arquero Gabriel Maureira terminó en penal, que Branco Provoste cambió por gol para el 0-1 de los textileros. El Cacique, con una formación cargada de juveniles, quedó obligado a remar desde temprano.

¿Cómo reaccionó el Cacique?

La respuesta no tardó. A los 26 minutos, Maximiliano Romero ganó de cabeza en el área y decretó el 1-1 que devolvió la calma a Macul. Con la igualdad, los albos tomaron el control y se fueron al descanso con la sensación de que el partido estaba encaminado. En el complemento llegó la recompensa: a los 58, un remate cruzado desde la entrada del área puso el 2-1 y el Monumental se ilusionó con cerrar la fase de local con un triunfo.

¿Por qué no pudo ganar Colo Colo?

Porque bajó la guardia en el momento menos indicado. A los 77 minutos, Valenzuela se metió hasta la línea de fondo y mandó un centro rasante que González empujó para el 2-2 definitivo, en una jugada que dejó mal parado nuevamente a Maureira. El elenco de Ortiz intentó reaccionar en los minutos finales, pero no encontró los caminos para volver a ponerse en ventaja y debió conformarse con el empate.

¿Cómo quedó el Grupo E?

Con el liderato aún en disputa. Con el empate, Colo Colo llegó a 10 puntos y se mantiene en la cima del Grupo E, pero todavía resta una fecha para el cierre de la fase grupal. El Cacique deberá completar su participación ante Unión Española, mientras que O’Higgins, su escolta con 8 unidades, aún conserva chances de arrebatarle el primer lugar. Lo que ya está garantizado es el paso a la siguiente ronda, donde los albos enfrentarán a un rival proveniente del Grupo G, que se definirá según cómo terminen ambas zonas.