Datos Clave Julio Rodríguez: Señaló que “Colo Colo necesita de un arquero de renombre si quiere ganar títulos” Los errores pueden pasar la cuenta: El formador de Claudio Bravo añadió que esto puede influir en la lucha por el título No se trata de tapar a Maureira: Sino que invertir en alguien que sea un aporte, añadió Rodriguez

El joven arquero Gabriel Maureira se ha hecho del puesto de titular en el arco de Colo Colo hace algunos meses, luego de la lesión del capitán Fernando de Paul. El golero ha tenido buenas actuaciones en el Cacique, aunque esto no ha impedido que el DT Fernando Ortiz quiera reforzar al equipo con un nuevo portero en este mercado de fichajes de invierno.

Un histórico del club está de acuerdo con este deseo de Ortiz, ya que considera que el club debe estar asegurado en ese puesto para no sufrir zozobras en la lucha por el título del Campeonato Nacional 2026, en el que, en todo caso, tienen 10 puntos de ventaja sobre su máximo perseguidor U Católica.

El histórico de Colo Colo que quiere a un arquero que compita con Maureira

Se trata de Julio Rodriguez, quien fue jugador albo, pero principalmente un histórico formador de arqueros, entre ellos Claudio Bravo. En diálogo con En Cancha señaló: “Maureira tiene condiciones, pero Colo Colo necesita de un arquero de renombre si quiere ganar títulos. Alguien con más experiencia tiene un plus enorme en comparación con un joven, ya que la toma de decisiones es distinta y en pos del equipo”.

De todas maneras, añadió: “No se le puede restar méritos al trabajo de Gabriel Maureira, quien ha respondido en este tiempo. Pero por su juventud, cometerá un par de errores que pueden ser claves para la confianza del equipo y podría influir directamente en la lucha por el título”.

Finalmente, dejó en claro: “La intención, más que tapar a Gabriel, debe ser apuntar a un título. Esto significa invertir en alguien que realmente sea un aporte, no traer por traer. Si quieren aprovechar una oportunidad de mercado que no está probada, es mejor esperar al Tuto”.

¿Qué arquero suena en Colo Colo?

Colo Colo aprovechará el cupo de extranjero que tiene disponible en traer un arquero: Santiago Mele, quien jugó el Mundial 2026 con Uruguay y milita en Rayados de Monterrey.

En este club precisamente lo dirigió Fernando Ortiz, por lo que es plus en la idea de convencer al golero de que venga a Macul.