Datos Clave Primer llamado: Pierre Allende recibió su primera citación al plantel de honor de Colo Colo. Joven de Peñalolén: Es un extremo derecho de 17 años y figura de la Sub 18 alba. Por la baja de Raipán: Entra en la nómina por la suspensión de Felipe Raipán.

Colo Colo sigue apostando por su cantera, y esta vez el elegido tiene nombre y apellido: Pierre Allende. El juvenil de 17 años vivió una jornada soñada al recibir su primer llamado oficial al plantel de honor de Fernando Ortiz, y esta noche estará junto al Cacique en el duelo ante O’Higgins por la Copa Chile, con la ilusión de debutar.

Su irrupción tiene una explicación. Con la suspensión de Felipe Raipán, otro de los juveniles que venía asomando, Ortiz volvió a mirar a las divisiones menores y se fijó en Allende, que entrenó toda la semana con el primer equipo y se ganó un lugar en la nómina viajera a Rancagua.

¿Quién es Pierre Allende?

Una de las grandes promesas de Macul. Oriundo de Peñalolén, Allende llegó al club siendo un niño para integrar la Sub 8 y hoy es figura de la Sub 18 que dirige Rubén Bascuñán, la misma que disputará la final de su categoría ante Universidad de Chile. Se desempeña como extremo por la derecha, aunque también puede jugar de centrodelantero, y quienes lo conocen destacan su potencia física, su velocidad y su disciplina.

Pierre Allende / ©Colo Colo Fútbol Joven.

¿Qué proyección tiene en la selección?

Alta, dentro de todo. Allende es un habitual seleccionado nacional en su categoría y, según DaleAlbo, se espera que forme parte de la nómina de La Roja Sub 17 que buscaría estar en el Mundial de la categoría, previsto para noviembre en Qatar. Su rendimiento en los Albos ya llamó la atención por una madurez futbolística que lo distingue de los jugadores de su edad.

El llamado de Allende no es un hecho aislado. Ortiz viene entregándole rodaje a la cantera de forma sistemática: ante Unión Española citó a once formados en casa, y para este duelo con O’Higgins repitió la fórmula con doce canteranos, incluido Arturo Vidal. El Cacique, que jugará este jueves a las 20:30 horas en el Estadio El Teniente, saldría incluso con cinco juveniles de titulares y buscará un triunfo que lo deje en los octavos de final.