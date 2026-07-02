Datos Clave Movimiento estratégico: FC Orenburg fichó a préstamo al argentino Benjamín Bosch, proveniente de Vélez Sarsfield, quien se desempeña como extremo derecho. Negociaciones en curso: Según detalló el periodista Edson Figueroa, ya existen conversaciones preliminares para sellar el regreso del jugador formado en casa. Situación contractual: El atacante nacional tiene contrato vigente en Rusia y, hasta la fecha, no se ha sumado a la pretemporada europea debido a complicaciones con su visa.

El mercado de fichajes sigue su curso y desde el Viejo Continente llegó una noticia que podría cambiar radicalmente la conformación del plantel de Colo Colo para el segundo semestre. Mientras el equipo de Fernando Ortiz se concentra en sus próximos desafíos de Copa Chile, la gerencia deportiva recibió una señal clave desde la liga rusa que reactiva de inmediato uno de los grandes anhelos de Blanco y Negro.

La operación tiene nombres y apellidos, y repercute directamente en la conformación ofensiva del Cacique. Según información recabada por la prensa deportiva internacional, el FC Orenburg acaba de concretar una incorporación que impacta en el futuro de Jordhy Thompson, abriendo una ventana real para que el canterano albo pueda destrabar su salida y retornar al Estadio Monumental durante esta misma ventana de transferencias.

¿Por qué un fichaje en Rusia acerca a Jordhy Thompson a Colo Colo?

La clave de la operación radica en el reordenamiento táctico del equipo ruso. El periodista argentino Uriel Iugt confirmó que el FC Orenburg cerró la llegada de Benjamín Bosch, atacante de 21 años proveniente de Vélez Sarsfield, mediante un préstamo por 18 meses con opción de compra. El detalle fundamental es que Bosch se desempeña exactamente como extremo derecho, la misma zona del campo que ocupa Thompson.

Esta sobrepoblación en la banda diestra es leída en el Monumental como una señal inequívoca. Tal como analizó el portal Dale Albo, la llegada del jugador argentino le facilita a la escuadra rusa la opción de liberar al atacante chileno, respondiendo a los deseos del propio canterano de abandonar Europa para volver a vestir la camiseta del Cacique.

¿Cuáles son las trabas de la negociación y cómo le fue en Rusia a Jordhy Thompson?

Pese al escenario táctico favorable, la operación debe superar obstáculos contractuales. El principal impedimento es que Thompson mantiene un vínculo vigente con el Orenburg, club donde registró 31 partidos, cinco goles y seis asistencias durante la última temporada, siendo una pieza importante para evitar el descenso del equipo. A esto se suma que el extremo aún no ha podido integrarse a la pretemporada de su club por problemas de visa.

A pesar de estas trabas legales, el periodista Edson Figueroa adelantó que los contactos entre las partes ya comenzaron. Mientras en Rusia blindan su ataque, Colo Colo evalúa la fórmula económica para repatriarlo y sumarlo a los trabajos del “Tano” Ortiz, quien tras los duelos de Copa Chile comandará una intertemporada en Colombia antes de reanudar el Campeonato Nacional el próximo 26 de julio frente a Deportes Limache.

Sigue en Alairelibre.cl la cobertura completa del mercado de pases y todas las novedades del Cacique.