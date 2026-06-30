Datos Clave El elegido por Ortiz: Blanco y Negro busca dar el gran golpe del mercado repatriando a Erick Pulgar, volante de 32 años que actualmente milita en el Flamengo de Brasil. Motivación emocional: Pese a tener contrato vigente en el extranjero hasta 2027, el mediocampista ve con muy buenos ojos aterrizar en el Monumental para cumplirle un antiguo sueño a su abuelo. Amenaza de los petrodólares: El Cacique no corre solo. El NEOM SC de Arabia Saudita puso una tentadora oferta sobre la mesa que compite directamente con las aspiraciones del cuadro popular.

En Colo Colo no hay tiempo para descansos. Tras la contundente victoria por 3-0 ante Unión Española que dejó al equipo de Fernando Ortiz como líder absoluto del Grupo E en la Copa Chile, la atención se trasladó de inmediato a las oficinas de Blanco y Negro. El estratega argentino fue claro: necesita refuerzos de jerarquía antes de que arranque la segunda rueda del torneo. Y la concesionaria tomó nota apuntando a un nombre que sacudiría el mercado chileno: Erick Pulgar.

Mercado de pases: ¿Por qué Erick Pulgar podría llegar a Colo Colo?

Aunque el volante antofagastino mantiene un contrato vigente con Flamengo hasta diciembre de 2027, su futuro podría estar lejos de Río de Janeiro. Según información revelada por El Diario de Antofagasta, el mediocampista ya tiene en su poder una propuesta formal emanada desde el Estadio Monumental.

La carta secreta del Cacique no es necesariamente económica, sino emocional. En más de una ocasión, el propio seleccionado nacional confesó su profundo deseo de vestir la camiseta alba, impulsado principalmente por la promesa de cumplirle el sueño a su abuelo. Ese factor familiar podría ser determinante para forzar su salida del Brasileirao y concretar su anhelado retorno al fútbol chileno.

De hecho, la prensa nortina asegura que Pulgar aprovechará sus días libres para viajar a la “Perla del Norte”, visitar a su círculo íntimo y tomar una decisión definitiva sobre su futuro deportivo.

¿Qué equipo de Medio Oriente quiere fichar a Erick Pulgar?

El gran obstáculo para Colo Colo tiene forma de petrodólares. El interés desde Macul despertó a otros competidores, y el fútbol de Medio Oriente volvió a la carga por el espigado mediocampista.

El club que busca arrebatarle el refuerzo a los albos es el NEOM SC de Arabia Saudita, institución que ya había sondeado al jugador en meses anteriores y que ahora habría presentado una oferta económicamente inalcanzable para el medio local. La decisión final está en manos del futbolista: privilegiar el cuantioso contrato saudí o cumplir el sueño familiar en el Monumental.

Refuerzos en Colo Colo: ¿Cuál es el plazo que fijó Fernando Ortiz?

La urgencia por cerrar a Pulgar (y avanzar en el polémico retorno de Jordhy Thompson) responde a una exigencia directa del cuerpo técnico. Tras golear a los Hispanos, el “Tano” Ortiz no titubeó a la hora de meterle presión a la directiva de Blanco y Negro en la zona mixta del Santa Laura.

“Esta semana tendré conversaciones con el presidente. Veré qué posiciones seguimos creciendo. La idea no es tapar a nadie, al contrario, exigir competencia que es lo más importante. La idea de sumar a alguien siempre lo bueno es tenerlo antes del inicio de la segunda vuelta”, sentenció el entrenador argentino, marcando un ultimátum en el calendario albo.

Con el reloj en contra y la billetera árabe acechando, Colo Colo se juega sus cartas más pesadas para abrochar al “patrón” del mediocampo antes de que el mercado le cierre la puerta en la cara.