Datos Clave Cruces de eliminación directa: La cartelera de este martes 30 de junio la componen tres partidazos imperdibles: Costa de Marfil vs. Noruega, Francia vs. Suecia y México vs. Ecuador. Hazaña total: Paraguay eliminó a Alemania en una definición a penales cardiaca (4-3) tras igualar 1-1 en los 90′, provocando que el gobierno guaraní decretara feriado nacional por el hito. Sudamérica pisa fuerte: Además del histórico paso de la Albirroja, Brasil selló su boleto de forma agónica en el epílogo reglamentario al batir por 2-1 a Japón.

El Mundial 2026 vive momentos de máxima tensión con el tercer día de competencia en la ronda de los dieciseisavos de final. Este martes 30 de junio, la agenda nos presenta una atractiva triple cartelera donde no hay espacio para las especulaciones y cada error se paga con la eliminación inmediata. Las acciones iniciarán a las 13:00 horas con el choque entre Costa de Marfil y Noruega en Dallas. Más tarde, a las 17:00 horas, Francia y Suecia se verán las caras en el imponente MetLife Stadium de Nueva York, cerrando la jornada a las 21:00 horas con el decisivo cara a cara latinoamericano entre el coanfitrión México y la sorprendente selección de Ecuador en el Estadio Azteca.

El cruce que cerrará los fuegos en Ciudad de México asume un morbo y una importancia estratégica total para el continente. El “Tri” de Javier Aguirre intentará hacer valer el peso de su historia en un recinto emblemático donde registra estadísticas formidables, habiendo ganado ocho de sus diez compromisos previos en citas planetarias. Sin embargo, en frente tendrá a un Ecuador comandado por Sebastián Beccacece que llega con la confianza por las nubes, registrando una sola derrota en sus últimos 22 partidos internacionales y con el cartel de haber tumbado previamente a la poderosa Alemania en la fase grupal.

Esta emocionante jornada de martes se pone en marcha bajo el absoluto impacto de los sucesos vividos este lunes, donde los combinados de la Conmebol y la Confederación Africana se tomaron las portadas de la prensa internacional. Las definiciones dramáticas y las clasificaciones épicas en el tiempo de descuento y las tandas de penales han dejado la vara muy alta, inyectando una presión gigantesca sobre las potencias europeas que saltan al césped con la obligación de refrendar su chapa de candidatos y evitar una despedida prematura del torneo norteamericano.



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