Costa de Marfil y Noruega se medirán este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El choque entre Elefantes y Vikingos se disputará en el Estadio Dallas, ubicado en Estados Unidos, a partir de las 13:00 horas. El duelo es de alto impacto, ya que ambos viven una actuación histórica y en la siguiente fase se deberán enfrentar a una candidata al título.

Costa de Marfil clasificó a 16vos como escoltas del Grupo E tras igualar en puntaje a Alemania con 6 unidades, pero por ser derrotados por los europeos no pudieron optar al liderato. Los Elefantes registraron dos victorias y una derrota en la primera fase, y sellan una participación histórica, ya que es la primera vez que superan la fase de grupos de una cita mundialista. En su último encuentro vencieron a Curazao (2-0).

Por su parte, Noruega avanzó de fase de la mano de sus figuras. Con dos victorias en su debut ante Irak (4-1) y Senegal (3-2), los Vikingos quedaron como escoltas del Grupo I tras Francia, que los derrotó en la última fecha. A pesar de la caída, la escuadra europea superó por segunda vez la fase de grupos, la última vez fue hace 28 años en el Mundial de Francia 1998. Ahora, de la mano de Erling Haaland que registra 4 goles, quieren avanzar a octavos de final.

¿Qué canal transmite Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO?

El partido entre Costa de Marfil y Noruega no contará con transmisión por TV abierta, ya que solamente será emitido por señales de TV de pago y plataformas de streaming.

TV abierta: No habrá transmisión para Chile.

TV de pago: DirecTv (610/1610).

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, DAZN y Paramount+.

¿A qué hora juegan Costa de Marfil vs Noruega?

El enfrentamiento entre africanos y europeos se disputará este martes 30 de junio a las 13:00 horas de Chile en el Estadio Dallas, ubicado en Estados Unidos.

Fecha: Martes 30 de junio de 2026

Hora: 13:00 horas de Chile

Estadio: Dallas, Estados Unidos.

El duelo es válido por los dieciseisavos del Mundial 2026, competencia que se está disputando en norteamérica, específicamente en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Dónde ver Costa de Marfil vs Noruega ONLINE por streaming?

El cruce entre los Elefantes y los Vikingos será emitido por diversas plataformas de streaming.

DGO

Disney+

Paramount+

DAZN

Para acceder al contenido debes tener una suscripción activa en alguna de estas plataformas mencionadas.

¿Dónde ver GRATIS Costa de Marfil vs Noruega?

El compromiso entre Costa de Marfil y Noruega no contará con transmisión gratuita para Chile por TV abierta. Las únicas opciones para ver encuentro son mediante TV de pago en el canal de DSports y plataformas de streaming como DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN.

¿Contra quién juega el ganador en octavos?

El ganador del encuentro entre Costa de Marfil y Noruega deberá medirse en octavos de final de la Copa del Mundo 2026 ante Brasil, quien venció y eliminó en la agonía por 2-1 a Japón por los dieciseisavos de final.