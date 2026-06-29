El Dallas Stadium será el escenario de un atractivo cruce de dieciseisavos de final del Mundial 2026 este martes, cuando Costa de Marfil enfrente a Noruega.

Les Elephants clasificaron al terminar segundos detrás de Alemania en el Grupo E, mientras que los Vikingos avanzaron como escoltas detrás de Francia en el Grupo I.

🏆 Copa Mundial FIFA 2026 32 selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final Grupo A 1 🇲🇽 México 2 🇿🇦 Sudáfrica Grupo B 1 🇨🇭 Suiza 2 🇨🇦 Canadá 3 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina M3 Grupo C 1 🇧🇷 Brasil 2 🇲🇦 Marruecos Grupo D 1 🇺🇸 Estados Unidos 2 🇦🇺 Australia 3 🇵🇾 Paraguay M3 Grupo E 1 🇩🇪 Alemania 2 🇨🇮 Costa de Marfil 3 🇪🇨 Ecuador M3 Grupo F 1 🇳🇱 Países Bajos 2 🇯🇵 Japón 3 🇸🇪 Suecia M3 Grupo G 1 🇧🇪 Bélgica 2 🇪🇬 Egipto Grupo H 1 🇪🇸 España 2 🇨🇻 Cabo Verde Grupo I 1 🇫🇷 Francia 2 🇳🇴 Noruega 3 🇸🇳 Senegal M3 Grupo J 1 🇦🇷 Argentina 2 🇦🇹 Austria 3 🇩🇿 Argelia M3 Grupo K 1 🇨🇴 Colombia 2 🇵🇹 Portugal 3 🇨🇩 RD Congo M3 Grupo L 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra 2 🇭🇷 Croacia 3 🇬🇭 Ghana M3 1.º de grupo 2.º de grupo M3 = Mejor 3.º Los 8 mejores terceros de los 12 grupos completan el cuadro de 32. Grupos sin tercero clasificado: A, C, G y H. Fuente: FIFA.com · Actualizado el 28 de junio de 2026

Previa del partido Costa de Marfil vs Noruega

La Costa de Marfil de Emerse Fae alcanzó la fase eliminatoria de un Mundial por primera vez en su historia, y estará decidida a asegurarse de que la ocasión sea mucho más que una simple novedad.

Les Elephants llegaron al torneo de este verano después de una racha de cuatro victorias consecutivas, y trasladaron ese impulso a su debut del 15 de junio, cuando vencieron 1-0 a Ecuador.

Sin embargo, el equipo de Fae se quedó corto ante Alemania en la segunda fecha en Toronto, donde Franck Kessie le dio la ventaja a la nación africana en el primer tiempo, solo para que el suplente Deniz Undav anotara un doblete y diera vuelta el partido.

Para ser justos con Costa de Marfil, fue competitiva ante el plantel estelar de Julian Nagelsmann, y tomará impulso de esa actuación de cara al duelo del martes, en el que enfrentará a una oposición europea significativamente más débil.

Cerrando su campaña en el Grupo E, Nicolas Pepe, de Les Elephants, marcó a ambos lados del descanso para derrotar 2-0 a la debutante mundialista Curazao.

Además de asegurar el segundo lugar del grupo, esa victoria marcó la tercera portería en cero de Fae en sus últimos cinco partidos, y si jugadores como Pepe y Yan Diomande pueden seguir rindiendo en su mejor nivel, entonces Costa de Marfil será tanto una seria amenaza hacia adelante como un equipo duro en el fondo.

Pronóstico Costa de Marfil vs Noruega / © Iconsport

Mientras tanto, la Noruega de Stale Solbakken está jugando su primer Mundial en 28 años —su última aparición fue en Francia 1998—, y su talismán Erling Haaland ha liderado el camino hacia los dieciseisavos de final.

El delantero de Manchester City marcó dos veces en la victoria inaugural 4-1 de los Vikingos contra Irak, aunque sería justo decir que el marcador no reflejó el hecho de que los Leones de Mesopotamia les compitieron de cerca en el primer tiempo.

Un segundo doblete de Haaland fue suficiente para mantener a raya a Senegal, finalista de la Copa Africana de Naciones, en una victoria 3-2 el 23 de junio, y significa que el jugador de 25 años llega a este cruce eliminatorio con un asombroso registro de 59 goles en 52 partidos internacionales.

Noruega no ha sido el equipo más fuerte del torneo de este verano, pero la definición de Haaland ha sido el factor diferencial, y cuando quedó fuera ante Francia el viernes, los Vikingos no lograron hacerle daño a Les Bleus y fueron goleados 4-1.

Cabe destacar que los hombres de Solbakken han mantenido solo una portería en cero en sus últimos 10 partidos —un empate 0-0 con Suiza el 31 de marzo—, y su vulnerabilidad defensiva hace que valga la pena revisar las cuotas de ambos equipos anotan en los mejores sitios de apuestas del Mundial.

Rendimiento reciente

Costa de Marfil, Mundial:

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Costa de Marfil, todas las competiciones:

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Noruega, Mundial:

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Noruega, todas las competiciones:

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La mirada desde Costa de Marfil

Romain Lantheaume, Afrik-Foot

“Esperaría un partido abierto entre dos equipos de mentalidad ofensiva, ambos bendecidos con mucho poder de fuego hacia adelante. Lo veo como un encuentro muy disputado que podría decidirse por márgenes mínimos, con la definición clínica probablemente marcando la diferencia.

“La lógica me inclina hacia Noruega, pero si Costa de Marfil puede replicar su actuación contra Alemania y agregar el toque final que le faltó, entonces los Elefantes tienen todas las opciones de asegurar la clasificación”.

Noticias de los equipos

Pronóstico Costa de Marfil vs Noruega / © Iconsport

Costa de Marfil podría volver a no contar con el central derecho Wilfried Singo, después de que la estrella de Galatasaray se perdiera la victoria del jueves sobre Curazao debido a una lesión en los isquiotibiales.

El defensor es duda para el martes, pero Ousmane Diomande y Odilon Kossounou deberían estar disponibles para comenzar en el corazón de la defensa de Fae, flanqueados por Guela Doue y Ghislain Konan.

En cuanto a Noruega, el lateral derecho Julian Ryserson es duda después de perderse el entrenamiento del equipo por una lesión en el muslo, aunque podría integrar la convocatoria.

Si el jugador de Borussia Dortmund no está disponible, el mediocampista de Benfica Fredrik Aursnes podría desplazarse al sector derecho de la defensa de los Vikingos, con Patrick Berg uniéndose a Sander Berge y Martin Odegaard en el centro del campo.

Erling Haaland, de Manchester City, liderará nuevamente el ataque de Noruega, esperando sumar a sus cuatro goles en el Mundial de este verano en el camino de llevar a su país a los octavos de final.

Posibles formaciones Costa de Marfil vs Noruega

Costa de Marfil:

Fofana; Doue, Kossounou, O Diomande, Konan; Sangare; Diallo, Kessie, Oulai, Y Diomande; Pepe

Noruega:

Nyland; Aursnes, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa

Pronóstico Costa de Marfil vs Noruega

Nuestro pronóstico: Costa de Marfil 1-2 Noruega

Costa de Marfil tiene el talento ofensivo de Diomande y Pepe para amenazar a Noruega, que ha tenido dificultades para mantener porterías en cero en los últimos meses.

Sin embargo, la definición clínica de Haaland y su registro de promediar más de un gol por partido con los Vikingos podrían hacer que arrastre a su país hacia los octavos de final con una victoria ajustada.

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