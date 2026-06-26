El Mundial 2026 empieza a mirar más allá de los dieciseisavos de final. Con la fase de grupos todavía en cierre y la ronda de los 32 mejores tomando forma, el cuadro ya permite proyectar cómo podrían quedar los octavos, una instancia donde el margen de error desaparece por completo.

La fórmula es simple, pero exige cuidado: los octavos no se arman directamente desde la fase de grupos, sino con los ganadores de los 16 partidos de dieciseisavos. Por eso, aunque ya se pueden imaginar cruces muy atractivos, todavía ninguno está confirmado. Todo depende de lo que ocurra entre el 28 de junio y el 3 de julio.

De mantenerse el cuadro actual, podrían aparecer caminos pesados para varias selecciones latinoamericanas. Brasil podría ir contra el ganador de Costa de Marfil vs Noruega; Argentina, si supera un eventual cruce ante Uruguay, podría enfrentar al vencedor de Suiza vs Argelia; Colombia, si mantiene su ruta proyectada y supera a Croacia, podría medirse con Australia o Irán.

Qué equipos jugarán los octavos de final del Mundial 2026

Los octavos de final del Mundial 2026 los jugarán los 16 ganadores de los dieciseisavos de final.

Esto significa que, por ahora, no hay selecciones oficialmente clasificadas a octavos. La ronda se completará recién cuando terminen los partidos de dieciseisavos, que se disputan entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio.

Los octavos corresponden a los partidos 89 al 96 del calendario oficial del Mundial y abrirán el tramo decisivo hacia cuartos de final, semifinales y la final del 19 de julio.

Cuándo se juegan los octavos de final del Mundial 2026

Los octavos de final del Mundial 2026 se jugarán entre el sábado 4 y el martes 7 de julio.

La programación contempla dos partidos por día, con sedes en Filadelfia, Houston, Nueva York/Nueva Jersey, Ciudad de México, Dallas, Seattle, Atlanta y Vancouver.

Fecha Partido Hora de Chile Sede Sábado 4 de julio Partido 90: Ganador partido 73 vs ganador partido 75 13:00 Estadio Houston Sábado 4 de julio Partido 89: Ganador partido 74 vs ganador partido 77 17:00 Estadio Filadelfia Domingo 5 de julio Partido 91: Ganador partido 76 vs ganador partido 78 16:00 Estadio Nueva York/Nueva Jersey Domingo 5 de julio Partido 92: Ganador partido 79 vs ganador partido 80 20:00 Estadio Azteca, Ciudad de México Lunes 6 de julio Partido 93: Ganador partido 83 vs ganador partido 84 15:00 Estadio Dallas Lunes 6 de julio Partido 94: Ganador partido 81 vs ganador partido 82 20:00 Estadio Seattle Martes 7 de julio Partido 95: Ganador partido 86 vs ganador partido 88 12:00 Estadio Atlanta Martes 7 de julio Partido 96: Ganador partido 85 vs ganador partido 87 16:00 BC Place, Vancouver

*Todos los horarios están expresados en hora de Chile.

Cuáles serían los posibles cruces de octavos del Mundial 2026

Si el cuadro de dieciseisavos se mantuviera como aparece hasta ahora, los octavos podrían dejar partidos de alto impacto. Eso sí: son proyecciones, no cruces oficiales, porque primero debe cerrarse la fase de grupos y luego jugarse la ronda de 32.

Partido Posible cruce de octavos Fecha Hora de Chile Sede 89 Ganador Alemania/Paraguay vs ganador Francia/Suecia Sábado 4 de julio 17:00 Filadelfia 90 Ganador Sudáfrica/Canadá vs ganador Países Bajos/Marruecos Sábado 4 de julio 13:00 Houston 91 Ganador Brasil/Japón vs ganador Costa de Marfil/Noruega Domingo 5 de julio 16:00 Nueva York/Nueva Jersey 92 Ganador México/Escocia vs ganador Inglaterra/Ecuador Domingo 5 de julio 20:00 Ciudad de México 93 Ganador Portugal/Ghana vs ganador España/Austria Lunes 6 de julio 15:00 Dallas 94 Ganador Estados Unidos/Bosnia y Herzegovina vs ganador Egipto/Corea del Sur Lunes 6 de julio 20:00 Seattle 95 Ganador Argentina/Uruguay vs ganador Australia/Irán Martes 7 de julio 12:00 Atlanta 96 Ganador Suiza/Argelia vs ganador Colombia/Croacia Martes 7 de julio 16:00 Vancouver

*El punto central es que estos cruces dependen primero del cierre definitivo de la fase de grupos y luego de los resultados de los dieciseisavos. Por eso, cualquier proyección debe leerse como una foto del momento.

Cómo se arma el cuadro de octavos del Mundial 2026

El cuadro de octavos se arma con los ganadores de los 16 partidos de dieciseisavos.

El Mundial 2026 tiene una fase previa de eliminación directa que no existía en los torneos de 32 equipos: los dieciseisavos, también conocidos como ronda de 32. De ahí salen los 16 equipos que siguen en carrera.

La fórmula oficial de octavos es la siguiente:

Octavos Cruce oficial por número de partido Partido 89 Ganador partido 74 vs ganador partido 77 Partido 90 Ganador partido 73 vs ganador partido 75 Partido 91 Ganador partido 76 vs ganador partido 78 Partido 92 Ganador partido 79 vs ganador partido 80 Partido 93 Ganador partido 83 vs ganador partido 84 Partido 94 Ganador partido 81 vs ganador partido 82 Partido 95 Ganador partido 86 vs ganador partido 88 Partido 96 Ganador partido 85 vs ganador partido 87

*Desde esta fase, cada partido es a eliminación directa. El ganador avanza a cuartos de final y el perdedor queda eliminado del Mundial.

Cuál podría ser el camino de Argentina en los octavos del Mundial 2026

Argentina todavía no tiene rival confirmado en octavos, porque primero debe disputar su partido de dieciseisavos.

Con el cuadro tentativo actual, la Albiceleste enfrentaría a Uruguay en la ronda de 32. Si supera ese cruce, jugaría los octavos contra el ganador de Australia vs Irán, el martes 7 de julio, a las 12:00 horas de Chile, en Atlanta.

Ese sector del cuadro podría conectar más adelante con el ganador de Suiza vs Argelia y Colombia vs Croacia. Por eso, si se mantienen las proyecciones, Argentina tendría un camino sudamericano cargado desde el inicio, con Uruguay primero y una eventual ruta hacia Colombia recién en una ronda posterior.

Cuál podría ser el camino de Brasil en los octavos del Mundial 2026

Brasil aparece proyectado ante Japón en los dieciseisavos de final. Si gana ese partido, jugaría los octavos contra el vencedor de Costa de Marfil vs Noruega.

Ese posible cruce está programado para el domingo 5 de julio, a las 16:00 horas de Chile, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Para la Canarinha, el cuadro puede ponerse exigente rápido. Japón representa una prueba incómoda por ritmo y disciplina, mientras que Costa de Marfil o Noruega ofrecerían perfiles muy distintos para una eventual ronda de octavos.

Cuál podría ser el camino de Colombia en los octavos del Mundial 2026

Colombia todavía debe terminar de ordenar su posición en el cuadro, pero en la proyección actual aparece enfrentando a Croacia en dieciseisavos.

Si supera esa llave, el equipo colombiano jugaría los octavos contra el ganador de Suiza vs Argelia. Ese partido está programado para el martes 7 de julio, a las 16:00 horas de Chile, en Vancouver.

De mantenerse esa ruta, Colombia quedaría instalada en una zona del cuadro que podría cruzarse más adelante con Argentina, Uruguay, Australia o Irán. Por eso, su cierre de grupo y su primer cruce eliminatorio son claves para medir el verdadero peso de su camino.

Cuál podría ser el camino de México en los octavos del Mundial 2026

México, uno de los anfitriones, aparece proyectado ante Escocia en los dieciseisavos de final. Si gana ese partido, jugaría los octavos contra el vencedor de Inglaterra vs Ecuador.

Ese posible cruce está fijado para el domingo 5 de julio, a las 20:00 horas de Chile, en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Para México, jugar en casa puede ser una ventaja enorme, pero también una presión fuerte. Un eventual cruce contra Inglaterra o Ecuador transformaría esa llave en una de las más atractivas de la ronda.

Cuál podría ser el camino de Estados Unidos en los octavos del Mundial 2026

Estados Unidos aparece con un cruce confirmado en dieciseisavos ante Bosnia y Herzegovina. Si supera esa llave, jugaría los octavos contra el ganador de Egipto vs Corea del Sur.

Ese partido está programado para el lunes 6 de julio, a las 20:00 horas de Chile, en Seattle.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino viene sosteniendo una campaña fuerte como local y, de avanzar, tendría una oportunidad importante para meterse entre los ocho mejores del Mundial.

Qué pasa si un partido de octavos termina empatado

Si un partido de octavos termina empatado después de los 90 minutos, se juega tiempo suplementario.

El alargue consta de dos tiempos de 15 minutos. Si la igualdad se mantiene después de esos 30 minutos, el clasificado se define por penales.

Desde los dieciseisavos en adelante no hay partidos de vuelta. Cada cruce se resuelve en un solo duelo.

Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026

Los cuartos de final del Mundial 2026 se jugarán entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio.

Fecha Partido Hora de Chile Sede Jueves 9 de julio Partido 97: Ganador partido 89 vs ganador partido 90 16:00 Estadio Boston Viernes 10 de julio Partido 98: Ganador partido 93 vs ganador partido 94 15:00 Estadio Los Ángeles Sábado 11 de julio Partido 99: Ganador partido 91 vs ganador partido 92 17:00 Estadio Miami Sábado 11 de julio Partido 100: Ganador partido 95 vs ganador partido 96 21:00 Estadio Kansas City

En esta parte del cuadro ya empiezan a proyectarse cruces mayores. Por ejemplo, el ganador del sector de Brasil podría chocar con el ganador del camino de México, Inglaterra o Ecuador. En la otra llave, el sector de Argentina podría cruzarse con el camino de Colombia si ambas selecciones avanzan.

Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026

Las semifinales del Mundial 2026 se jugarán el martes 14 y el miércoles 15 de julio.

Fecha Partido Hora de Chile Sede Martes 14 de julio Partido 101: Ganador partido 97 vs ganador partido 98 15:00 Estadio Dallas Miércoles 15 de julio Partido 102: Ganador partido 99 vs ganador partido 100 15:00 Estadio Atlanta

*Los dos ganadores jugarán la final. Los dos perdedores irán al partido por el tercer puesto.

Cuándo se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

El partido por el tercer puesto del Mundial 2026 se jugará el sábado 18 de julio.

Fecha Partido Hora de Chile Sede Sábado 18 de julio Partido 103: Perdedor partido 101 vs perdedor partido 102 17:00 Estadio Miami

Aunque suele quedar opacado por la final, este duelo sigue siendo parte del calendario oficial y define el podio del torneo.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio.

Fecha Partido Hora de Chile Sede Domingo 19 de julio Partido 104: Ganador partido 101 vs ganador partido 102 15:00 Estadio Nueva York/Nueva Jersey

Será el último partido de un torneo histórico, el primero con 48 selecciones y con una fase eliminatoria más larga que en las ediciones anteriores.