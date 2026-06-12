El Mundial 2026 comenzó a tambor batiente para los Estados Unidos, equipo no tuvo problemas para triturar a Paraguay y abrir la puerta a la ilusión de ser protagonistas del torneo.

Claro, es sólo la primera fecha y aún resta que debuten Australia y Turquía para saber en qué pie quedará el sorprendente equipo de Mauricio Pochettino.

Pesadilla paraguaya en Los Ángeles

Desde el primer minuto Estados Unidos controló el juego y el Paraguay de Gustavo Alfaro no supo qué hacer. La pesadilla inició con un autogol de Damián Bobadilla a los 7 minutos de juego. Después de eso comenzó el show del equipo norteamericano y Folarin Balogun anotó a los 31’ y a los 45+5’.

La única jugada asociada de los Paraguayos terminó en gol de Mauricio Magalhaes a los 73’, pero no fue suficiente como para inquietar a un sólido equipo estadounidense. Reyna cerró el partido con un remate a tres dedos perfecto para poner el 4-1 definitivo.

La tabla del Grupo D

Próximas fechas del Grupo A del Mundial 2026

Domingo 14 de junio:

00:00 Australia vs Turquía

Viernes 19 de junio:

15:00 Estados Unidos vs Australia

23:00 Turquía vs Paraguay

Jueves 25 de junio: