Datos Clave Aforo: El partido tendrá capacidad para 45 mil espectadores en el Estadio Nacional, según confirmó Emisora Bullanguera. Visita autorizada: O’Higgins podrá llevar hinchas al reducto de Ñuñoa, al igual que en los dos últimos partidos de local de la U. Importancia: Es el último partido de la primera rueda para la U. Un triunfo acortaría distancias con Colo Colo, líder del Campeonato Nacional.

Universidad de Chile recibirá a O’Higgins este jueves 18 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Nacional en el partido que le bajará la cortina a la primera rueda del Campeonato Nacional 2026. El duelo corresponde a la fecha 13, sin embargo, fue reprogramado producto de los compromisos internacionales del Capo de Provincia.

Pese a que el duelo se jugará durante la semana, las autoridades definieron un masivo aforo con presencia de hinchas celestes, según confirmó recientemente el medio Emisora Bullanguera.

¿Cuál es el aforo para el U de Chile vs O’Higgins?

De acuerdo al citado medio, el Romántico Viajero tendrá un aforo de 45 mil personas para recibir a O’Higgins. La U ha abierto las puertas a hinchas visitantes en sus dos últimos partidos de local en el Estadio Nacional y esa política se mantendrá para el duelo ante los celestes, por lo que los fanáticos del Capo de Provincia podrán acompañar a su equipo en el partido del jueves.

Aún no existe información respecto a la venta de entradas, pero los azules esperan contar con un apoyo masivo para cerrar la primera rueda e intentar recortar la distancia con sus antecesores en la tabla de posiciones.

¿Por qué es importante el U de Chile vs O’Higgins?

Este duelo, que sufrió dos cambios de fecha antes de quedar fijado para el 18 de junio, cierra la primera rueda del Campeonato Nacional para los azules que han tenido un primer semestre irregular. Con Colo Colo como líder absoluto, el resultado del jueves definirá cuánto terreno separa al Romántico Viajero del Cacique antes de iniciar la segunda rueda.

Fernando Gago buscará aprovechar el ambiente del Estadio Nacional para sumar tres puntos que mantengan viva la pelea por el título en el segundo semestre.