Datos Clave Partido clave: Boca Juniors vs O’Higgins Transmisión: DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN Horario: Jueves 23 de julio, 20:30 horas de Chile

Boca Juniors y O’Higgins abren este jueves 23 de julio una de las series más atractivas de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El Capo de Provincia visitará La Bombonera con la misión de sacar un resultado que le permita definir la llave en Rancagua, ante un rival que llega con la obligación de responder tras quedar fuera de la Copa Libertadores.

El equipo de Lucas Bovaglio accedió a esta instancia después de terminar segundo en su grupo de la Sudamericana, mientras que Boca ingresó al repechaje continental luego de finalizar tercero en su zona de la Libertadores. El ganador de la serie avanzará a los octavos de final, donde espera Recoleta FC de Paraguay.

¿Qué canal transmite Boca vs O’Higgins EN VIVO?

El partido entre Boca Juniors y O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 será transmitido en Chile por TV de pago y streaming.

TV de pago:

DSports

DSports 610/1610 HD

Streaming:

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Cobertura online:

AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Boca vs O’Higgins?

Boca Juniors vs O’Higgins se juega este jueves 23 de julio a las 20:30 horas de Chile.

Fecha: Jueves 23 de julio de 2026

Jueves 23 de julio de 2026 Hora: 20:30 horas de Chile

20:30 horas de Chile Torneo: Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana 2026 Fase: Playoffs

Playoffs Estadio: La Bombonera

La Bombonera Ciudad: Buenos Aires

Buenos Aires Partido: Boca Juniors vs O’Higgins

En Argentina, el compromiso comenzará a las 21:30 horas.

¿Dónde ver Boca vs O’Higgins ONLINE por streaming?

Boca vs O’Higgins se podrá ver online a través de DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

Para seguir el partido por streaming, debes ingresar con una cuenta activa en alguna de las plataformas que tienen habilitada la transmisión de la Copa Sudamericana 2026. Además, podrás seguir la cobertura minuto a minuto en AlAireLibre.cl.

¿Dónde ver GRATIS Boca vs O’Higgins?

Boca vs O’Higgins no tiene transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

El partido estará disponible por DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN. La cobertura online la podrás seguir EN VIVO y GRATIS en AlAireLibre.cl.

Formación de Boca vs O’Higgins

Boca Juniors: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Tomás Aranda; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

DT: Rodolfo Arruabarrena.

Boca llega con algunas dudas importantes para el cruce internacional. Leandro Paredes asoma como baja tras el desgaste y las molestias físicas sufridas en el Mundial 2026, mientras que Adam Bareiro continúa en recuperación. En contraparte, Álvaro Montero y Sebastián Villa ya están a disposición del cuerpo técnico.

O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Francisco González, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo y Bastián Yáñez.

DT: Lucas Bovaglio.

O’Higgins apostará por un equipo con rodaje competitivo, orden defensivo y velocidad para atacar los espacios. Francisco González, una de las piezas importantes del plantel, estará disponible para jugar la llave antes de concretar su salida al fútbol mexicano.

¿Quién es el árbitro de Boca vs O’Higgins?

El árbitro del partido entre Boca Juniors y O’Higgins será el uruguayo Andrés Matonte.

Árbitro central: Andrés Matonte

Asistente 1: Martín Soppi

Asistente 2: Horacio Ferreiro

Cuarto árbitro: José Burgos

VAR: Christian Ferreyra

AVAR: Richard Trinidad

Matonte ya dirigió a O’Higgins durante esta temporada, en la victoria del Capo de Provincia ante Deportes Tolima por la tercera ronda de la Copa Libertadores.

¿Cómo llega Boca Juniors al partido con O’Higgins?

Boca Juniors llega al cruce con O’Higgins después de una etapa marcada por cambios y presión deportiva. El Xeneize quedó tercero en su grupo de la Copa Libertadores, por detrás de Universidad Católica y Cruzeiro, por lo que pasó a disputar los playoffs de la Sudamericana.

El equipo argentino viene de vencer 2-0 a Sarmiento por la Copa Argentina, en el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena. Alan Velasco y Leonel Flores anotaron en ese triunfo, que le dio algo de aire a un plantel obligado a competir por el título internacional para recomponer su temporada.

¿Cómo llega O’Higgins al partido con Boca?

O’Higgins llega a La Bombonera con mayor ritmo competitivo que Boca. El equipo de Lucas Bovaglio viene de jugar durante el receso entre Copa Chile y Copa de la Liga, donde logró instalarse en la final tras superar una definición por penales.

El Capo de Provincia también viene de vencer 1-0 a Ñublense por Copa Chile y registra siete partidos en el último mes, con tres triunfos, dos empates y dos derrotas. Esa continuidad aparece como uno de los puntos fuertes del cuadro rancagüino antes de enfrentar una de las visitas más exigentes del continente.

¿Cuándo se juega la revancha de O’Higgins vs Boca?

La revancha entre O’Higgins y Boca Juniors se jugará una semana después en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

El partido de vuelta será clave para definir al clasificado a octavos de final de la Copa Sudamericana. Por eso, el objetivo de O’Higgins en Buenos Aires será sostener la serie abierta y llegar con opciones reales al duelo de definición ante su público.

¿Quién será el rival del ganador de Boca vs O’Higgins?

El ganador de la serie entre Boca Juniors y O’Higgins enfrentará a Recoleta FC de Paraguay en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

La llave forma parte del repechaje continental que cruza a equipos provenientes de la Copa Libertadores con clubes que terminaron segundos en sus grupos de la Sudamericana. Para O’Higgins, superar a Boca significaría instalarse entre los 16 mejores del torneo y dar uno de los golpes fuertes de la fase.

¿Cómo es el formato de los playoffs de la Copa Sudamericana?

Los playoffs de la Copa Sudamericana se juegan en partidos de ida y vuelta.

En esta instancia participan los equipos que finalizaron segundos en sus grupos de la Sudamericana y los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los ganadores avanzan a los octavos de final, donde ya esperan los clubes clasificados directamente como líderes de grupo.

En el caso de esta llave, Boca será local en el primer partido y O’Higgins definirá la serie en Rancagua.

En resumen

Boca Juniors vs O’Higgins se juega este jueves 23 de julio a las 20:30 horas de Chile por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

El partido será transmitido por DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN. También podrás seguir la cobertura online en AlAireLibre.cl.

O’Higgins visita La Bombonera con buen rodaje competitivo y la ilusión de dejar abierta la llave para definir en Rancagua. Boca, en cambio, llega con la presión de sostener su temporada internacional tras quedar fuera de la Libertadores.