Datos Clave Traspaso orquestado: El extremo argentino Francisco “Pancho” González dejará O’Higgins para convertirse en el flamante refuerzo de Xolos de Tijuana. La red Bragarnik: La negociación fluyó sin trabas debido a que ambos clubes (el “Capo de Provincia” y el Grupo Caliente) comparten fuertes lazos con el empresario Christian Bragarnik. Condición copera: El atacante de 25 años exigió no marcharse de inmediato y se quedará en Chile para disputar la histórica llave de Copa Sudamericana ante Boca Juniors.

El buen semestre que completó O’Higgins de Rancagua, tanto en el Campeonato Nacional como en el plano internacional, comienza a pasarle una costosa factura a su plantel. Tras la reciente salida de Benjamín Schamine, ahora los celestes se preparan para perder a la pieza más letal de su ataque.

Se trata del argentino Francisco González, quien tras consolidarse como una de las figuras más determinantes del fútbol chileno, tiene todo listo para dar el salto al lucrativo mercado norteamericano. Una salida que duele en las gradas, pero que en los escritorios fluyó con una rapidez que solo se explica por las redes empresariales que hoy controlan el fútbol continental.

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Fichajes O’Higgins: ¿A qué equipo se va Francisco González?

Según reveló el periodista especialista en mercado César Luis Merlo, el extremo derecho llegó a un acuerdo total para convertirse en nuevo jugador del Xolos de Tijuana, elenco que milita en la millonaria Primera División de la Liga MX.

La operación, que interrumpe abruptamente el contrato que el argentino tenía en Rancagua hasta 2028, se cerró en tiempo récord. ¿La razón? La profunda influencia del representante Christian Bragarnik. El empresario es uno de los controladores de Xolos (a través de Jorgealberto Hank y el Grupo Caliente) y mantiene una estructura de poder paralela en O’Higgins junto a Matías Ahumada. Al tratarse de un traspaso entre clubes manejados por los mismos hilos dirigenciales, el movimiento se ejecutó sin ningún obstáculo.

¿Cuándo juega O’Higgins vs Boca Juniors por Copa Sudamericana?

A pesar de que el plan de los dueños era mover la pieza de inmediato hacia Norteamérica, el jugador impuso una cláusula deportiva intransable que lo mantendrá en el país para los próximos desafíos internacionales. “Pancho” González retrasará su vuelo a México para disputar la llave más importante de la década para el elenco rancagüino: el cruce de playoffs ante el gigante argentino.

El atacante será titular en el duelo de ida programado para el 23 de julio en la mítica Bombonera, y recién se despedirá definitivamente de la hinchada celeste en la revancha del 30 de julio en El Teniente. Solo después de ese pitazo final, subirá a un avión con destino a Tijuana para los exámenes médicos de rigor.

Estadísticas de Francisco González: Goles y números en Chile

La partida del jugador de 25 años (formado en Newell’s y con pasos por las selecciones juveniles de Argentina) deja un vacío casi imposible de llenar en el esquema de Lucas Bovaglio. Desde su arribo a mediados de 2025, el extremo tasado en más de 2 millones de euros se transformó en un espectáculo aparte.

Su impacto estadístico fue total. En casi 50 partidos oficiales, González se matriculó con 15 goles y 16 asistencias, convirtiéndose en el motor absoluto del equipo. Solo durante este 2026, el atacante brilló anotando 4 tantos (incluyendo un doblete ante Everton y un gol clave en la Sudamericana frente a Boston River), demostrando ser determinante en duelos de máxima tensión contra gigantes del continente.

En resumen

El extremo argentino Francisco “Pancho” González dejará O’Higgins para fichar por el Xolos de Tijuana de la Liga MX. El traspaso se ejecutó rápidamente gracias a los vínculos directos que el empresario Christian Bragarnik mantiene en la dirigencia de ambos clubes. Sin embargo, el atacante de 25 años (que registró 15 goles y 16 asistencias en Rancagua) frenó su salida inmediata y exigió quedarse en Chile para disputar la llave de Copa Sudamericana ante Boca Juniors, programando su viaje a México recién para fines de julio.

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