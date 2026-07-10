Datos Clave Primer refuerzo: Deportes Santa Cruz confirmó el regreso del volante Cristóbal Castillo. Viejo conocido: Ya jugó a préstamo por el club durante la temporada 2025. Objetivo claro: El equipo busca asegurar la permanencia en la Primera B.

Deportes Santa Cruz empezó a moverse en el mercado de invierno pensando en asegurar su permanencia, y para eso recurrió a un viejo conocido. Los unionistas oficializaron el regreso del mediocampista Cristóbal Castillo, quien llega a préstamo desde O’Higgins de Rancagua tras formarse 13 años en el club celeste.

Castillo, de 23 años, ya había vestido la camiseta santacruzana durante la temporada 2025, también a préstamo desde el Capo de Provincia, por lo que su llegada no es un salto al vacío sino una vuelta a terreno conocido.

“Anunciamos con mucho entusiasmo la incorporación de Cristóbal Castillo a nuestro Plantel Profesional”, informó el club en sus redes sociales. “El joven volante, que ya defendió los colores unionistas la temporada pasada, regresa para aportar todo su talento, compromiso y calidad al equipo en este nuevo desafío”, agregó la institución.

¿Por qué Castillo vuelve a Santa Cruz?

Por continuidad. En el primer semestre de 2026 el volante no logró sumar minutos oficiales en O’Higgins, marginado del once y del banco en la mayoría de las fechas, por lo que buscó un lugar donde tener mayor protagonismo. Su regreso, además, tiene un condimento especial: volverá a ser dirigido por Dalcio Giovagnoli, el mismo técnico que lo hizo debutar en el Capo de Provincia y que ahora comanda al Santa Cruz.

¿Cómo está Santa Cruz en la Primera B?

En un presente complejo. El cuadro de la Región de O’Higgins marcha 15° en la tabla con 12 puntos, en la zona baja de la clasificación, por lo que la llegada de Castillo apunta directamente a sumar experiencia y jerarquía para la pelea por eludir el descenso. Con este fichaje, Giovagnoli ya tiene a su primer refuerzo confirmado de cara a la segunda rueda del torneo.