Ñublense y O’Higgins se enfrentan por la ida de las semifinales de la Copa de la Liga 2026, en el arranque de la fase decisiva del nuevo certamen del fútbol chileno tras la fase de grupos disputada en los meses anteriores.

Los chillanejos llegan a esta instancia tras quedarse con el Grupo B, mientras que los rancagüinos avanzaron como líderes del Grupo C.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO Ñublense vs O’Higgins?

Este partido no será transmitido por televisión, sino que solo por streaming.

TV: No tiene

No tiene Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs O’Higgins?

Fecha: Jueves 9 de julio de 2026

Jueves 9 de julio de 2026 Hora: 19:00 horas

19:00 horas Estadio: Bicentenario Nelson Oyarzún (Chillán)

Árbitros de Ñublense vs O’Higgins

Árbitro: Matias Assadi

1er asistente: Alejandro Molina

2do asistente: Manuel Marín

4to árbitro: Héctor Jona

¿Cómo llegan Ñublense vs O’Higgins?

Ñublense atraviesa un gran momento en todos los frentes. El cuadro de Juan José Ribera se metió en semifinales tras dominar el Grupo B de la Copa de la Liga y, en paralelo, acaba de sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Chile como líder del Grupo F, luego de igualar 2-2 ante Curicó Unido el domingo en Chillán.

O’Higgins, en tanto, llega encendido a la semifinal. El elenco de Lucas Bovaglio se quedó con el Grupo C del certamen y viene de una semana perfecta en la Copa Chile: goleó 4-1 a Colo Colo en El Teniente y luego venció 2-1 a Unión Española en Santa Laura

Formaciones de Ñublense vs O’Higgins

Posible formación de Ñublense: Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Gabriel Graciani, Matías Plaza, Christian Mansilla, Manuel Rivera, Jovany Campusano; Ignacio Jeraldino e Ignacio Tapia. DT: Juan José Ribera.

Posible formación de O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Luis Pavez, Miguel Brizuela, Nicolás Garrido; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Martín Sarrafiore; Francisco González, Rodrigo Godoy y Thiago Vecino.. DT: Lucas Bovaglio.