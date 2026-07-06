Datos Clave Oferta desde Brasil: El Chapecoense busca al delantero Arnaldo Castillo. En racha goleadora: Castillo suma cerca de 12 goles y es el artillero de O’Higgins junto a González. Más posibles bajas: González y Sarrafiore también tienen ofertas del extranjero.

El gran presente de O’Higgins tiene un costo: el mercado ya tiene en la mira a sus figuras. La última en aparecer en el radar del extranjero es su artillero Arnaldo Castillo, el delantero paraguayo nacionalizado chileno que este año se sacó de encima las críticas a punta de goles y ahora despierta el interés del fútbol brasileño.

Según informó el periodista Javier Limardo, el club que apunta a quedarse con su carta es el Chapecoense, que necesita reforzarse con urgencia: marcha último en el Brasileirao y busca escapar del descenso. Por ahora se trata de un interés concreto, aunque todavía sin detalles de una oferta formal por el goleador celeste.

¿Por qué Castillo está en la mira?

Por su gran temporada. Tras años de cuestionamientos, Castillo explotó en 2026 y acumula alrededor de 12 goles entre todas las competencias, cifra que lo tiene como el máximo artillero de O’Higgins junto a Francisco González. Su nivel quedó en evidencia hace pocos días, cuando le marcó un doblete a Colo Colo en la goleada por 4-1 del Capo de Provincia por la Copa Chile, un rendimiento que no ha pasado inadvertido fuera de Chile.

¿Qué otras figuras podrían dejar O’Higgins?

Varias, y ahí está la preocupación en Rancagua. El primero en salir ya fue el volante Benjamín Schamine, que emigró al Godoy Cruz de Argentina y liberó un cupo de extranjero. A ello se suman Francisco González, que ha recibido ofertas desde Rusia y México, y Martín Sarrafiore, con propuestas desde el fútbol mexicano. En el club esperan que ambos partan en agosto y no ahora, para tenerlos en los próximos duelos ante Boca Juniors.

Mientras se define el futuro de sus figuras, O’Higgins también trabaja en reforzarse. El nombre que asoma es el del volante César Pérez, quien busca club en Chile tras su paso por Defensa y Justicia y está cerca de sumarse, aunque restan los últimos detalles. Así, las próximas semanas serán claves para un Capo de Provincia que intentará sostener la base de su gran primer semestre.