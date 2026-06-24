Colo Colo y O’Higgins se enfrentan este jueves 25 de junio a las 19:30 horas en el Estadio Monumental por la fecha 1 del Grupo E de la Copa Chile 2026. El partido se transmitirá en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

¿Quién transmite Colo Colo vs O’Higgins por la Copa Chile 2026?

El compromiso entre Colo Colo y O’Higgins será transmitido a través de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs O’Higgins por la Copa Chile 2026?

Colo Colo vs O’Higgins juegan este jueves 24 de junio a las 19:30 horas en el Estadio Monumental por la Copa Chile 2026.

Fecha: Jueves 25 de junio

Hora: 19:30 horas

Estadio: Monumental

Árbitros de Colo Colo vs O’Higgins

Árbitro: José Cabero

1er asistente: Alejandro Molina

2do asistente: Diego Gamboa

4to árbitro: Mario Salvo

¿Cómo llegan Colo Colo vs O’Higgins?

Colo Colo llega a este compromiso tras derrotar con contundencia a Deportes Recoleta por 3-0 en el Estadio Santa Laura en su debut en la Copa Chile 2026. Los albos ratificaron su buen momento y se impusieron con anotaciones de Tomás Alarcón, Arturo Vidal y Maximiliano Romero. Por su parte, O’Higgins no pudo en su estreno en el torneo y solo empató 1-1 ante Unión Española en un partido jugado en el Estadio El Teniente de Rancagua.

El Grupo E es liderado por Unión Española con 4 puntos, seguido del Cacique con 3, Recoleta con 3 y el Capo de Provincia con 1. Este encuentro es crucial para ambos, considerando que los otros dos rivales del grupo ya han disputado tres compromisos.

Formaciones de Colo Colo vs O’Higgins

Formación de Colo Colo

Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa; Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán. DT: Fernando Ortiz.

Formación de O’Higgins

Jorge Peña; Cristián Morales, Nicolás Garrido, José Tomás Movillo, Leandro Díaz; Juan Leiva, Gabriel Pinto, Martín Maturana; Joaquín Tapia, Thiago Vecino y Rodrigo Godoy. DT: Lucas Bovaglio.

Colo Colo vs O’Higgins minuto a minuto