Datos Clave Presentación: Vozinha fue presentado este martes como jugador de Colo Colo en el Estadio Monumental. Debut: El portero aclaró que está trabajando para estar a disposición de Fernando Ortiz. Superclásico: Vozinha adelantó que buscará “estar bien” para el duelo ante U de Chile el próximo 23 de agosto.

Vozinha ya es jugador de Colo Colo. Tras días de suspenso, el portero que se robó todas las miradas del Mundial 2026 junto a Cabo Verde fue presentado este martes como nuevo arquero de los albos, donde entregó sus primeras declaraciones en la sala de prensa del Estadio Monumental.

El caboverdiano habló de todo: su arribó al Cacique, la presión de jugar en un grande, cuándo debutará oficialmente y cómo vislumbra el Superclásico frente a Universidad de Chile a fines de agosto.

Vozinha explicó por qué se inclinó por Colo Colo

Vozinha reconoció que tuvo ofrecimientos de distintos equipos, pero reveló por qué finalmente optó por firmar con Colo Colo. “La decisión fue muy clara. Soy jugador de equipo grande, apareció Colo-Colo, el más grande de Chile y no dudé. Quería jugar en un equipo competitivo”, afirmó.

Respecto a la presión que pueda tener en los albos, el portero fue claro. “Para mí en el fútbol no hay presión. Presión es cuando estás enfermo, o alguien de tu familia, o cuando no tienes algo para comer. En el fútbol tienes una afición atrás, que buscan siempre lo mejor. En el Mundial sentí una gran presión, enfrentando a los mejores del mundo. Quiero ayudar a este equipo a lograr los objetivos”, señaló.

Por otro lado, el golero también aclaró por qué tardó tanto en llegar a nuestro país. “Demoré en llegar a Chile. Tenía que resolver unas cosas personales. Le agradezco al presidente por la paciencia. Siempre soñé en jugar en un equipo grande”, indicó.

Vozinha adelantó su debut en Colo Colo

Una de las grandes interrogantes es cuándo debutará oficialmente Vozinha con la camiseta de Colo Colo. El portero adelantó que está trabajando para estar rápidamente a disposición de Fernando Ortiz e incluso se refirió a la posibilidad de pararse bajos los tres palos en el Superclásico frente a Universidad de Chile el próximo 23 de agosto.

“Estoy aquí para trabajar todos los días. Llegué hace dos días y voy a trabajar para que el entrenador me ponga. Se que se viene pronto un clásico para Colo Colo y estoy trabajando para estar bien. Ojalá ganan ese partido, que es lo más importante”.

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