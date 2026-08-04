Datos Clave Revivir la Gloria Eterna: Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia de Paraguay, confirmó contactos con Colo Colo para organizar un amistoso conmemorativo por los 35 años de la final de la Copa Libertadores 1991, lo que calza con las actividades del CSD y la visita de Mirko Jozic en septiembre, asomando un imperdible choque entre Vozinha y Tim Payne. Alerta en la banca alba: Univisión y TUDN revelaron que clubes de la Liga MX le hacen un estrecho seguimiento a Fernando Ortiz. Su brillante rendimiento (42 puntos y 82% de efectividad) sumado a que su contrato vence en diciembre encienden las alarmas de renovación en Blanco y Negro. Empate a 13 goles: Maximiliano Romero y Salomón Rodríguez (cedido en Montevideo City Torque) registran exactamente 13 goles en 2026. La dirigencia deberá definir si invierte 1,5 millones de dólares por el 50% de Romero o repatria gratis al uruguayo para 2027.

El presente de Colo Colo roza la perfección en el plano local. Con 42 puntos en la cima del Campeonato Nacional y una cómoda diferencia de 12 unidades sobre sus más cercanos perseguidores, el equipo que adiestra Fernando Ortiz ha encontrado una solidez futbolística que le permite trabajar con suma tranquilidad. Sin embargo, en las oficinas del Estadio Monumental el movimiento no se detiene. La dirigencia que encabeza Aníbal Mosa ya empieza a proyectar el armado del club para los grandes desafíos internacionales de 2027, evaluando opciones de mercado y resolviendo encrucijadas económicas en el ataque que definirán la conformación del plantel.

A la par de las planificaciones de escritorio, la historia del “Eterno Campeón” vuelve a tomarse la agenda del continente. La oportunidad de rememorar el hito más grande en la historia del fútbol chileno asoma en el horizonte a través de una propuesta internacional de primer nivel. No obstante, el éxito deportivo también trae consigo amanezas externas: el tremendo registro del cuerpo técnico albo no ha pasado desapercibido en el extranjero, donde ya ponen sus ojos sobre el estratega argentino, obligando a Blanco y Negro a mover sus fichas antes de que sea demasiado tarde.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este martes 4 de agosto



Sigue en Alairelibre.cl todos los detalles de la presentación oficial de Vozinha en el Monumental, las novedades sobre la renovación de Fernando Ortiz y la preparación del Cacique para visitar a Unión La Calera.

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