Noticias de Colo Colo hoy 4 de agosto: Vozinha vs Tim Payne en histórico amistoso, alerta por Ortiz y el dilema del gol
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Carla Bernucci
Mientras el "Cacique" disfruta de un liderazgo absoluto en la Liga de Primera con 12 puntos de ventaja, las miradas en Macul se proyectan al futuro. Un gigante de Sudamérica se abrió a disputar un histórico encuentro para conmemorar los 35 años de la Copa Libertadores de 1991, desde México amenazan con llevarse a Fernando Ortiz tras su campaña estelar y Blanco y Negro enfrenta una compleja decisión económica entre dos delanteros con números idénticos.
El presente de Colo Colo roza la perfección en el plano local. Con 42 puntos en la cima del Campeonato Nacional y una cómoda diferencia de 12 unidades sobre sus más cercanos perseguidores, el equipo que adiestra Fernando Ortiz ha encontrado una solidez futbolística que le permite trabajar con suma tranquilidad. Sin embargo, en las oficinas del Estadio Monumental el movimiento no se detiene. La dirigencia que encabeza Aníbal Mosa ya empieza a proyectar el armado del club para los grandes desafíos internacionales de 2027, evaluando opciones de mercado y resolviendo encrucijadas económicas en el ataque que definirán la conformación del plantel.
A la par de las planificaciones de escritorio, la historia del “Eterno Campeón” vuelve a tomarse la agenda del continente. La oportunidad de rememorar el hito más grande en la historia del fútbol chileno asoma en el horizonte a través de una propuesta internacional de primer nivel. No obstante, el éxito deportivo también trae consigo amanezas externas: el tremendo registro del cuerpo técnico albo no ha pasado desapercibido en el extranjero, donde ya ponen sus ojos sobre el estratega argentino, obligando a Blanco y Negro a mover sus fichas antes de que sea demasiado tarde.
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Sigue en Alairelibre.cl todos los detalles de la presentación oficial de Vozinha en el Monumental, las novedades sobre la renovación de Fernando Ortiz y la preparación del Cacique para visitar a Unión La Calera.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).