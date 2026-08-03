Datos Clave Aforo completo: Las autoridades autorizaron el ingreso de 42 mil espectadores al Estadio Monumental para la bienvenida masiva del arquero. Sueldo millonario: El guardameta percibirá un salario cercano a los USD 50.000 mensuales hasta fin de año. El anhelado debut: El cuerpo técnico proyecta el primer partido de Vozinha para el domingo 16 de agosto ante O’Higgins.

La locura por la llegada de Vozinha no se detiene en Macul. Tras desatar el caos y la euforia de cientos de fanáticos en su arribo al aeropuerto durante la noche del domingo, en Blanco y Negro decidieron que la incorporación del arquero de Cabo Verde debe quedar enmarcada como uno de los hitos más grandes del mercado de fichajes de Colo Colo.

Por lo mismo, la concesionaria replicará la fórmula utilizada con Arturo Vidal y prepara una multitudinaria bienvenida para el jugador mundialista. Un evento que promete teñir de blanco y negro el recinto de Pedrero y para el cual la dirigencia ya consiguió el visto bueno operativo y de seguridad por parte de las autoridades.

¿Cuándo y a qué hora es la presentación de Vozinha en el Monumental?

La agenda del portero de 40 años está completamente copada. Tras superar sin contratiempos los exámenes médicos de rigor durante la mañana de este lunes, el jugador estampará su firma. Posteriormente, este martes 4 de agosto, Vozinha conocerá a sus compañeros en su primer entrenamiento a las 09:30 horas y será presentado oficialmente ante los medios de comunicación a las 12:30 horas en la sala de prensa del estadio.

Sin embargo, el plato fuerte quedó reservado para el miércoles 5 de agosto a las 19:30 horas. Según adelantó ADN Deportes, Blanco y Negro recibió la autorización oficial de la Delegación Presidencial Metropolitana para abrir las puertas del Estadio Monumental con un aforo permitido de 42 mil fanáticos para vivir una jornada histórica.

¿Cómo será el canje de entradas para la presentación de Vozinha?

Con el masivo aforo ya visado por las autoridades, la gran interrogante de los hinchas es cómo asegurar su lugar en la ceremonia.

Se espera que durante las próximas horas, Colo Colo anuncie a través de sus canales oficiales el sistema de canje de entradas (que habitualmente es gratuito) a través de la ticketera oficial del club. Tal como ocurrió en el recibimiento del “King”, se proyecta que los socios al día del Club Social y Deportivo y los accionistas/abonados tengan exclusividad en las primeras horas de canje, para luego liberar el remate de boletos al público general.

¿Cuánto es el sueldo de Vozinha en Colo Colo y hasta cuándo firmó?

Semejante currículum internacional exigió un esfuerzo económico a la altura por parte de la directiva. Según reveló El Mercurio, el acuerdo económico entre el “Cacique” y el arquero caboverdiano establece un salario mensual que ronda los USD 50.000 (cerca de 47 millones de pesos chilenos).

El vínculo contractual inicial se extenderá hasta diciembre de 2026. Una vez finalizada la temporada, ambas partes se sentarán a evaluar el cumplimiento de objetivos deportivos para negociar una eventual extensión del contrato por todo el año 2027.

¿Cuándo debuta Vozinha en Colo Colo?

Con los trámites burocráticos y la fiesta ya planificada, la gran duda de los hinchas es cuándo lo verán atajar. Cabe recordar que Vozinha jugó su último partido competitivo hace exactamente un mes, en la caída de Cabo Verde ante Argentina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Debido a esta inactividad, el cuerpo técnico de Fernando Ortiz diseñó un plan de acondicionamiento físico. La planificación interna de Colo Colo apunta a que el gran debut de Vozinha se concrete el domingo 16 de agosto, cuando el Cacique reciba a O’Higgins en el Estadio Monumental. De cumplirse los plazos, el experimentado golero mandaría al banco de suplentes a Gabriel Maureira en esa crucial fecha del torneo.

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