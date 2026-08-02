Colo Colo sonríe dentro y fuera de la cancha. Los albos derrotaron por 4-3 a Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito para mantenerse firmes en la cima de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional y meter presión a sus perseguidores, a quienes les sacó momentáneamente 15 puntos de distancia. Sin embargo, en el Estadio Monumental también sonríen gracias al mercado de pases.
Esto porque tras días de completa incertidumbre, finalmente se zanjó el tema de Vozinha. El portero, cuyo traspaso estaba en suspenso debido a una supuesta oferta desde Marruecos, ya está en camino a Chile y llegará este domingo para posteriormente someterse a las pruebas médicas y ser presentado como flamante refuerzo del Cacique.
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Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.