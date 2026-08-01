Datos Clave Caso Vozinha: Aníbal Mosa volvió a afirmar que el jugador vendrá No lo dijo ante la prensa: Lo hizo en diálogo con hinchas ¿En qué está Vozinha?: Sigue en Lisboa y con una oferta de Marruecos en la mano

Aníbal Mosa respondió a la pregunta que todos se hace en Colo Colo: ¿Viene Vozinha? Y no lo hizo como regularmente lo hace ante la prensa, sino que esta vez en una conversación informal con un grupo de hinchas en las tribunas del estadio Sausalito, en el marco del duelo ante Everton por el Campeonato Nacional 2026.

De hecho, Mosa no conversó con los medios en la previa del compromiso, evidentemente para evitar cuestionamientos sobre el incierto fichaje de la estrella de Cabo Verde, el que fue confirmado por el presidente de Blanco y Negro en dos ocasiones de forma pública, y también lo hizo el cuadro albo a través de sus canales oficiales.

¿Qué dijo Mosa sobre el fichaje de Vozinha en Colo Colo?

Tres hinchas le pidieron una fotografía a Aníbal Mosa en las gradas del Sausalito y la pregunta no se hizo esperar: ¿Llega Vozinha? El mandamás de Colo Colo no dudó un segundo para responder: “Sí. E incluso contrapregunto: “¿Les gustaría que viniera”, lo que contestado con una afirmación por parte de los aficionados.

De todas formas, parece ser que los forofos albos solo se quedarán tranquilos cuando vean en la cancha al golero de Cabo Verde, o en su defecto cuando se confirme la caída.

¿Cómo avanza el tema Vozinha en Colo Colo?

Desde Colo Colo subieron la puntería económica para asegurar el fichaje de Vozinha y afirman que el lunes es la nueva fecha de llegada del jugador, aunque tampoco son capaces de asegurarlo.

El portero está en este momento entrenando por su cuenta en Lisboa (Portugal) y con otra oferta en la mano: Renaissance Sportive Berkane de Marruecos lo quiere y, más específicamente, el técnico Bubista, quien lo dirigió en el Mundial 2026 en el elenco caboverdiano y recientemente aseguro su arribo al club marroquí.