Datos Clave Supuesto interés: Desde México aseguraron que Querétaro hizo una millonaria oferta por Vozinha. Descartado: A través de su cuenta de X, el copropietario del elenco mexicano desmintió el interés por el portero. Colo Colo espera: Los albos continúan a la espera del arribo del golero a nuestro país tras anunciarlo como refuerzo el pasado viernes.

Colo Colo sigue esperando por Vozinha. El portero fue presentado como nuevo refuerzo de los albos hace ocho días, pero todavía no llega a Chile y los rumores sobre la caída del fichaje han ido en aumento en las últimas horas.

En paralelo, se espera que RS Berkane de Marruecos confirme este sábado a Pedro Bubista, entrenador del portero en el Mundial 2026 y posteriormente podría ofertar por el guardameta. Si bien desde el elenco marroquí no han dicho nada al respecto, otro club en el que sonó Vozinha alzó la voz y descartó categóricamente su interés.

Club extranjero le da un portazo a Vozinha

Colo Colo y el RS Berkane no son los únicos equipos en los que ha sonado Vozinha en el mercado de pases. En México aseguraron que el guardameta también es seguido por el Querétaro, sin embargo, esta información fue desmentida rápidamente.

Fue Ed Malyon, copropietario del elenco mexicano el que utilizó su cuenta de X para descartar el posible arribo de Vozinha al equipo que dirige el chileno Esteban González, exentrenador de Coquimbo Unido.

“Es falso. Vale contrastar y/o confirmar la información antes de publicarla, gracias”, dijo Malyon en respuesta a lo consignado por la periodista Zaritzi Sosa, quien aseguró que le ofrecían un millón de dólares más bonos para frenar su llegada al Estadio Monumental.

Es falso. Vale contrastar y/o confirmar la información antes de publicarla – gracias — Ed Malyon (@eaamalyon) July 31, 2026

¿Llegará Vozinha a Colo Colo?

Colo Colo anunció el pasado viernes a Vozinha como su nuevo refuerzo e incluso el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó que llegaron a un acuerdo con su representante para que el portero se vista de blanco.

Sin embargo, el golero dejó plantada a la dirigencia en dos oportunidades y postergó su viaje a nuestro país para someterse a los exámenes médicos, y posteriormente firmar su contrato con el Cacique.

Si bien su agente descartó que el retraso se deba a un interés desde Marruecos, informaciones de medios internacionales apuntan que Vozinha espera por un ofrecimiento desde el RS Berkane, club al que llegará el entrenador que lo dirigió en Cabo Verde durante el Mundial.