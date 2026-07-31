Everton de Viña del Mar recibe a Colo Colo este sábado 1 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Sausalito por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

Los ruleteros saldrán a la cancha en búsqueda de su primer triunfo en la segunda rueda del torneo, mientras que los albos quieren extender su buena racha y aumentar su ventaja en la cima de la tabla de posiciones.

¿Quién transmite Everton vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026?

El compromiso entre Everton y Colo Colo será transmitido a través de TNT Sports Premium y en streaming vía HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026?

Everton de Viña del Mar y Colo Colo juegan este sábado 1 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Sausalito por la fecha 17 del torneo.

Fecha: Sábado 1 de agosto

Hora: 15:00 horas

Estadio: Estadio Sausalito, Viña del Mar

Árbitros de Everton vs Colo Colo

Árbitro: Cristián Garay

1er asistente: Alejandro Molina

2do asistente: Alan Sandoval

4to árbitro: Víctor Abarzúa

VAR: Juan Lara

AVAR: Gabriel Ureta

¿Cómo llegan Everton y Colo Colo?

Everton llega a este encuentro tras igualar 1-1 en su último cruce frente a Unión La Calera en condición de visitante. Este resultado dejó a los ruleteros en el octavo lugar con 23 puntos, por ahora fuera de la zona de clasificación a copas internacionales.

Por su parte, Colo Colo viene de vencer por 3-1 a Deportes Limache. El Cacique aprovechó el tropiezo de Universidad Católica para extender a 12 puntos su ventaja con su más cercano perseguidor en la clasificación.

La última vez que viñamarinos y albos se vieron las caras fue el pasado 7 de febrero, cuando se midieron en el Estadio Monumental con triunfo por 2-0 para los locales.

Formaciones de Everton vs Colo Colo

Formación de Everton

Ignacio González; Joaquín Moya, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Vicente Fernández; Alan Medina, Benjamín Berríos, Lucas Soto, Josué Ovalle; Braian Martínez y Nicolás Montiel. DT: Walter Ribonetto.

Formación de Colo Colo

Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez; Leandro Hernández y Maximiliano Romero. DT: Fernando Ortiz.

Everton vs Colo Colo minuto a minuto