Datos Clave No está caído el fichaje: El entorno de Vozinha dice que el jugador viene a Colo Colo ‘Por qué no viajó?: Por problemas burocráticos de documentación ¿Cuándo llega a Chile?: Viernes o domingo

Alivio en Colo Colo: desde el entorno de Vozinha aclararon que el fichaje no está caído y dieron a conocer las razones de la nueva demora en el viaje del futbolista a Chile, el que provocó todo tipo de especulaciones en nuestro país y que preocupó de sobremanera a los fanáticos del Cacique en las últimas horas.

La explicación son temas burocráticos, los mismos que impidieron que pudiera embarcarse martes miércoles, al igual que este jueves 30 de julio cuando estaba anunciado con bombos y platillos su aterrizaje en Santiago, lo que finalmente fue descartado.

¿Por qué no viajó Vozinha a Chile para sumarse a Colo Colo?

Según informó AS Chile, desde su círculo cercano señalaron que “no viajó por documentación. Cabo Verde no tiene consulados y se tramita en Portugal lo que es extranjería… Y él no es portugués, por ende tarda más de lo esperado”.

Consultados directamente si se había frustrado la llegada de Vozinha a Colo Colo, la respuesta fue: “No, para nada”, lo que evidentemente es un respiro para Aníbal Mosa y la dirigencia de Blanco y Negro, que ya había dado por hecha la contratación.

¿Cuándo llega Vozinha a Chile?

“Estamos tratando de que viaje mañana (viernes) o el domingo“, señalaron desde el entorno de Vozinha, por lo que falta poco para ver al mejor arquero del Mundial 2026 (según los hinchas) en nuestro país y se descarta totalmente que se frustre el fichaje.

Tanta era la incertidumbre, que el periodista brasileño Marcelo Braga aseguró que el portero está analizando un llamado del técnico Bubista (quien entrenó a Cabo Verde en la cita planetaria) para llevarlo al club Renaissance de Berkane, de Marruecos.