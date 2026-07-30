Datos Clave Operación caída: Jordhy Thompson no llegará a Colo Colo durante el actual mercado de fichajes y deberá reincorporarse al Orenburg. Traba contractual: El delantero no pudo resolver su vínculo con el club ruso, que se extiende hasta junio de 2027. Puerta abierta: El atacante aseguró que podría retomar la opción a fin de año o cuando se generen las condiciones para volver.

El esperado regreso de Jordhy Thompson a Colo Colo quedó descartado para el segundo semestre. El delantero no logró destrabar su contrato con el Orenburg y decidió regresar a Rusia para cumplir su vínculo, evitando que el conflicto con el cuadro europeo siguiera escalando.

El jugador de 21 años estuvo durante el miércoles en el Estadio Monumental y se reunió con Aníbal Mosa para explicarle personalmente la situación. Su presencia en Macul había aumentado la ilusión entre los hinchas, pero finalmente el atacante optó por reincorporarse al equipo ruso, con el que mantiene contrato vigente hasta junio de 2027.

¿Por qué Jordhy Thompson no será refuerzo de Colo Colo?

Jordhy Thompson no será refuerzo de Colo Colo porque no consiguió la autorización ni la fórmula contractual necesaria para salir anticipadamente del Orenburg. Sin ese acuerdo, Blanco y Negro no podía avanzar formalmente en su incorporación.

Antes de viajar, el futbolista confirmó a ADN Deportes que volverá a Rusia para respetar el vínculo que mantiene con el club. “Voy a cumplir contrato, como siempre lo quise. Tuve unos pequeños problemas, pero vamos a cumplir contrato y ver lo que pasa de acá a final de año”.

Thompson también aseguró estar tranquilo con la decisión y dispuesto a entregar las explicaciones correspondientes cuando se reincorpore al plantel. El futbolista viajará solo debido a trámites relacionados con la visa de su familia.

La postura del delantero representa un giro respecto de su intención inicial. Durante las últimas semanas había solicitado a sus representantes gestionar una salida y permanecer en Chile para volver al Cacique, pero Orenburg no entregó inicialmente una respuesta que permitiera abrir una negociación.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jordhy Thompson con Orenburg?

Jordhy Thompson tiene contrato con Orenburg hasta el 30 de junio de 2027. La vigencia de ese vínculo fue el principal impedimento para concretar su incorporación a Colo Colo durante este mercado.

El club ruso endureció su posición después de que el atacante no se presentara al inicio de la pretemporada. Desde la institución informaron que esperaban su regreso y anunciaron sanciones económicas por su ausencia, pese a los problemas de documentación y visa que había presentado.

Además, según la versión entregada por el departamento de prensa de Orenburg a Match TV, el club evaluaba acudir a la FIFA si Thompson no regresaba a cumplir su contrato. Ese escenario terminó inclinando la decisión del delantero, quien ahora deberá ponerse nuevamente a disposición del cuerpo técnico.

¿Cuándo podría volver Jordhy Thompson a Colo Colo?

El regreso de Jordhy Thompson podría volver a negociarse a fines de 2026 o más adelante, aunque actualmente no existe un acuerdo ni una fecha definida entre Colo Colo y Orenburg.

El propio jugador dejó abierta esa posibilidad y aseguró que su intención de regresar al Estadio Monumental continúa intacta.

“Si es a fin de año, vendré a aportar lo mejor, o cuando sea”.

Thompson también afirmó que el aspecto económico no sería el principal obstáculo para una futura negociación, debido al vínculo emocional que mantiene con el club donde se formó.

El delantero valoró el respaldo que recibió de los hinchas durante su estadía en Chile y reconoció que espera tener una nueva oportunidad para demostrar su nivel. Sin embargo, cualquier intento deberá contar primero con la aprobación de Orenburg o con una modificación de su situación contractual.

Por ahora, Jordhy Thompson regresará a Rusia y no será uno de los refuerzos de Colo Colo para el segundo semestre, aunque la posibilidad de volver al Monumental seguirá abierta para una futura ventana de fichajes.