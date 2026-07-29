Datos Clave La llegada confirmada: Vozinha aterriza este jueves a las 20:30 desde Madrid. Los exámenes: Se realizarán el viernes por la mañana antes de que el plantel viaje a Viña. El apodo en la camiseta: El viernes hay Consejo de Presidentes por zoom para votar el uso de “Vozinha”.

La teleserie de la llegada de Vozinha a Colo Colo tiene un nuevo capítulo, y esta vez con hora confirmada. El arquero de Cabo Verde aterrizará en Santiago este jueves a las 20:30 procedente de Madrid, según reveló el periodista Dani Arrieta en Pelota Parada. Lo que no estará tan claro es si alcanzará a despedirse del plantel antes de que este se vaya a Viña del Mar.

Porque el problema del timing es real. Los exámenes médicos de Vozinha están programados para el viernes por la mañana, el mismo día en que el Cacique viajará a la Ciudad Jardín para concentrarse de cara al partido ante Everton en el Estadio Sausalito. El horario del viaje está previste para las 14:00 horas del viernes, lo que le deja una ventana muy ajustada al arquero para pasar por el Monumental y saludar a sus nuevos compañeros antes de que marchen hacia el norte.

La llegada de Vozinha con visa de turismo y lo que falta para firmar

El periodista Arrieta precisó que Vozinha ingresará a Chile con visa aprobada de turismo, lo que despeja cualquier duda sobre su situación migratoria para llegar al país.

Una vez que pase los exámenes médicos del viernes y todo resulte bien, solo restará que firme su contrato oficialmente con los albos. La ventana de contrataciones está abierta hasta el 13 de agosto, por lo que el tiempo no aprieta tanto como para actuar con desesperación.