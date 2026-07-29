Noticias de Colo Colo hoy 29 de julio: El Consejo de la ANFP por el nuevo arquero, el portazo del ex “10” y un regreso estelar
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Carla Bernucci
Mientras Blanco y Negro espera destrabar la llegada de su arquero africano convocando a un Consejo de Presidentes extraordinario, desde Argentina el golero que los rechazó entregó sus polémicos motivos. En la cancha, Fernando Ortiz sonríe con la recuperación de una de sus figuras para enfrentar a Everton, aunque sufre al descartarse a un seleccionado nacional y alargarse la novela por el nuevo volante creativo.
El reloj no se detiene en las oficinas de Blanco y Negro. Con el liderato absoluto asegurado en el Campeonato Nacional 2026 y el próximo desafío ante Everton a la vuelta de la esquina, el foco de la gerencia deportiva se concentra íntegramente en un mercado de pases que ha entregado más frustraciones que certezas. La lentitud en los acuerdos y las estrictas normativas del fútbol chileno han convertido las últimas semanas en una verdadera teleserie para los hinchas albos, quienes esperan ansiosos la oficialización de sus nuevos refuerzos para la segunda rueda.
Este miércoles asoma como una jornada crucial. Una nueva reunión ordinaria de directorio en el Estadio Monumental pondrá sobre la mesa el estado real de las negociaciones que mantienen en vilo al cuerpo técnico. Entre los retrasos burocráticos del arquero mundialista, las explicaciones internacionales de los fichajes caídos, y la urgencia de cerrar al anhelado volante creativo antes del plazo límite del 13 de agosto, Fernando Ortiz busca certezas de escritorio mientras recupera “soldados” fundamentales en la cancha para mantener la tranco arrollador del Cacique.
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Sigue en Alairelibre.cl la confirmación del vuelo definitivo del nuevo arquero, el seguimiento en vivo del Consejo de la ANFP por el permiso de su camiseta y la previa al choque del Cacique en Viña del Mar.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).