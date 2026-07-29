Datos Clave ¿Permiso especial?: La ANFP convocó a un Consejo de Presidentes urgente para la próxima semana con el fin de modificar unánimemente el Artículo 36, lo que permitiría a la estrella de Cabo Verde usar el apodo “Vozinha” en su camiseta. El portazo de Mele: Santiago Mele, quien tenía todo acordado con ByN y finalmente fichó en Independiente, confesó que su deseo siempre fue llegar al cuadro argentino y destacó que fue clave el llamado de Gustavo Quinteros. Regreso esperado: Lautaro Pastrán superó su esguince de rodilla y ya entrena a la par de sus compañeros, asomando como opción real para Fernando Ortiz de cara al duelo de este sábado ante Everton en Viña del Mar.

El reloj no se detiene en las oficinas de Blanco y Negro. Con el liderato absoluto asegurado en el Campeonato Nacional 2026 y el próximo desafío ante Everton a la vuelta de la esquina, el foco de la gerencia deportiva se concentra íntegramente en un mercado de pases que ha entregado más frustraciones que certezas. La lentitud en los acuerdos y las estrictas normativas del fútbol chileno han convertido las últimas semanas en una verdadera teleserie para los hinchas albos, quienes esperan ansiosos la oficialización de sus nuevos refuerzos para la segunda rueda.

Este miércoles asoma como una jornada crucial. Una nueva reunión ordinaria de directorio en el Estadio Monumental pondrá sobre la mesa el estado real de las negociaciones que mantienen en vilo al cuerpo técnico. Entre los retrasos burocráticos del arquero mundialista, las explicaciones internacionales de los fichajes caídos, y la urgencia de cerrar al anhelado volante creativo antes del plazo límite del 13 de agosto, Fernando Ortiz busca certezas de escritorio mientras recupera “soldados” fundamentales en la cancha para mantener la tranco arrollador del Cacique.

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Sigue en Alairelibre.cl la confirmación del vuelo definitivo del nuevo arquero, el seguimiento en vivo del Consejo de la ANFP por el permiso de su camiseta y la previa al choque del Cacique en Viña del Mar.