Datos Clave Efecto dominó: La llegada de Vozinha dejaría a Eduardo Villanueva con menos espacio en el arco albo. Préstamo en evaluación: En Blanco y Negro buscan ceder al meta de 21 años antes del cierre del mercado para que pueda sumar minutos. Voz experta: El histórico preparador Julio Rodríguez advirtió que si el jugador se queda en Macul será “un retroceso” en su carrera.

La llegada de Vozinha a Colo Colo no solo generó revuelo internacional por su estatus de figura en el Mundial 2026, sino que también provocó consecuencias inmediatas en la conformación del plantel.

Con el aterrizaje del guardameta africano programado para este miércoles, la lucha por la titularidad en el arco del “Cacique” se reconfiguró por completo. Ante este nuevo escenario, un jugador formado en casa quedó con mínimas opciones de entrar en las convocatorias y ya se evalúa su salida para buscar un nuevo destino.

¿Qué pasará con Eduardo Villanueva tras el fichaje de Vozinha?

El gran afectado con este movimiento de mercado es Eduardo Villanueva. El arquero de 21 años quedaría relegado a ser la cuarta opción del equipo, ubicándose por detrás del caboverdiano, de Gabriel Maureira y del lesionado Fernando de Paul.

La información sobre su posible partida fue revelada por el periodista Daniel Arrieta en el programa Pelota Parada de TNT Sports. “Lo más probable es que en este escenario a Eduardo Villanueva se le busque o se le dé la posibilidad a él de poder ir a préstamo ahora”, explicó el comunicador.

Además, Arrieta detalló que la decisión se basa en la nula proyección de minutos para el canterano: “Con este escenario, es muy poco probable que Eduardo Villanueva vuelva a ser convocado. Después hay que ver cómo serán las convocatorias cuando vuelva Fernando de Paul”. Ante esto, la directiva de Blanco y Negro busca encontrarle un nuevo destino antes de que cierre el mercado de fichajes del fútbol chileno para que continúe su desarrollo profesional.

¿Por qué Julio Rodríguez pide la urgente salida del joven arquero albo?

El complejo panorama de Villanueva no pasó inadvertido para los especialistas. Julio Rodríguez, ex preparador de arqueros de Colo Colo y reconocido formador en el puesto, analizó la situación y le envió un claro consejo a la dirigencia.

“Es una buena época para que Eduardo Villanueva salga a jugar de titular a algún equipo y demuestre sus cualidades. Le aconsejo que se vaya a préstamo para que tome confianza”, señaló el experto en diálogo con el medio RedGol.

Para cerrar, Rodríguez fue enfático en señalar los riesgos deportivos de mantener al juvenil en el Estadio Monumental. “Si se queda en Colo Colo va a ser un retroceso en su carrera, porque no va a ir ni a la banca. Tienen que mandarlo a préstamo, pero no sé qué estarán pensando en Colo Colo”, sentenció.