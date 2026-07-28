Noticias de Colo Colo hoy 28 de julio: Todo sobre el retraso en el arco, un canterano sin club y el nuevo parche de campeón
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Carla Bernucci
El mercado de pases vive horas tensas en Macul por el retraso burocrático en el arribo de la estrella africana al arco de Colo Colo. Mientras tanto, un volante formado en casa sufre tras quedarse sin equipo por un fichaje caído a última hora en el norte, y la Conmebol revela un espectacular homenaje a la obtención de la Copa Libertadores de 1991.
Las pulsaciones no bajan en el Estadio Monumental. Tras asegurar una cómoda ventaja en el reinicio del Campeonato Nacional 2026, la atención total del “Eterno Campeón” se ha volcado al escritorio y al aeropuerto. Lo que debía ser un martes de luces, cámaras y exámenes médicos para presentar a la máxima estrella mediática que llega al arco albo en este mercado de pases, se transformó en una jornada de espera y cautela. La burocracia internacional y las estrictas normativas locales amenazan con retrasar la explosión de marketing que Blanco y Negro tiene preparada para la segunda rueda.
Sin embargo, más allá de los dolores de cabeza dirigenciales, el fútbol siempre entrega contrastes. Mientras el trabajo de Fernando Ortiz con las series menores comienza a dar frutos concretos y a romper marcas históricas intocables por décadas, otros formados en la cantera viven la cara más dura de la profesión tras quedarse sin club a última hora. Todo esto, coronado por el emotivo reconocimiento continental de Conmebol, que acaba de entregarle un regalo visual a toda la hinchada colocolina para enaltecer la hazaña más grande en la historia del fútbol chileno.
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Sigue en Alairelibre.cl el seguimiento del vuelo que traerá al nuevo arquero a Santiago, las últimas novedades del mercado de pases y la preparación del equipo para visitar Viña del Mar.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).