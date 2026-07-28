Datos Clave Trabas para el 1: Pese a tener el acuerdo firmado, la llegada de Vozinha a Chile se retrasó por problemas de visa y documentación. Sin club: El mediocampista canterano Bastián Silva se quedó sin equipo a última hora luego de que se cayera de forma sorpresiva su arribo a Deportes Copiapó. Parche de lujo: Conmebol presentó los nuevos parches personalizados para los campeones de América. El de Colo Colo lucirá la silueta del trofeo, un “1” y el año 1991 para su próxima participación internacional.

Las pulsaciones no bajan en el Estadio Monumental. Tras asegurar una cómoda ventaja en el reinicio del Campeonato Nacional 2026, la atención total del “Eterno Campeón” se ha volcado al escritorio y al aeropuerto. Lo que debía ser un martes de luces, cámaras y exámenes médicos para presentar a la máxima estrella mediática que llega al arco albo en este mercado de pases, se transformó en una jornada de espera y cautela. La burocracia internacional y las estrictas normativas locales amenazan con retrasar la explosión de marketing que Blanco y Negro tiene preparada para la segunda rueda.

Sin embargo, más allá de los dolores de cabeza dirigenciales, el fútbol siempre entrega contrastes. Mientras el trabajo de Fernando Ortiz con las series menores comienza a dar frutos concretos y a romper marcas históricas intocables por décadas, otros formados en la cantera viven la cara más dura de la profesión tras quedarse sin club a última hora. Todo esto, coronado por el emotivo reconocimiento continental de Conmebol, que acaba de entregarle un regalo visual a toda la hinchada colocolina para enaltecer la hazaña más grande en la historia del fútbol chileno.

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Sigue en Alairelibre.cl el seguimiento del vuelo que traerá al nuevo arquero a Santiago, las últimas novedades del mercado de pases y la preparación del equipo para visitar Viña del Mar.