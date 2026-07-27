Datos Clave Ruido interno: Patricio Yáñez reveló que a Fernando Ortiz “no le hace gracia” el sorpresivo fichaje del arquero caboverdiano. Zoom decisivo: Aníbal Mosa tomó un rol directo en las gestiones para convencer a Vozinha y adelantarse al interés del Inter Miami. Evaluación deportiva: El guardameta firmó por seis meses, mientras el cuerpo técnico advirtió que deberá competir duro por la titularidad.

La llegada de Vozinha a Colo Colo generó un impacto mediático inmediato a nivel mundial. Sin embargo, la espectacular jugada de Blanco y Negro para potenciar la marca del “Cacique” encendió las alarmas y generó cierta incomodidad deportiva en el Estadio Monumental.

La búsqueda de un portero se activó por la inestabilidad de Gabriel Maureira. Tras frustrarse a última hora el fichaje del uruguayo Santiago Mele —quien firmó en Independiente tras cambiar sus condiciones económicas—, Aníbal Mosa tomó el control directo de las gestiones que llevaban Daniel Morón y Jaime Pizarro.

Esta drástica decisión gerencial desató la molestia del cuerpo técnico. El comentarista y exjugador Patricio Yáñez destapó el malestar señalando que al DT Fernando Ortiz “no le hace ninguna gracia” y que la llegada del africano no estaba en sus planes originales.

“A Ortiz no le hace ninguna gracia, no es lo que quería ni lo que él pidió. Ahora, dejó bien en claro que va a jugar quien esté mejor y le vamos a cobrar la palabra en las próximas semanas”, sostuvo el exdelantero albo en Radio Agricultura.

“Uno no puede negar lo bien que lo hizo en el Mundial con un equipo metido atrás. Ahora habrá que verlo con un equipo que juega más adelante y no tan arropado. Es una apuesta en lo futbolístico”, añadió.

Públicamente, Ortiz intentó poner paños fríos declarando estar “feliz” por tener a un mundialista, pero dejó una clara advertencia sobre la titularidad: “Vozinha va a tener una competencia importante para ganarse el arco. Si él me demuestra que está para atajar, va a jugar. Si no, va a seguir Gabriel”.

La reunión por Zoom que le ganó a David Beckham y Lionel Messi

Consciente del impacto comercial que significan los casi 30 millones de seguidores del arquero en redes sociales, Aníbal Mosa llegó a la conclusión de que el fichaje “se pagaba solo”.

Para asegurar al exgolero del Chaves de Portugal, el presidente de Blanco y Negro organizó un Zoom clave. En dicha reunión, el portomontino logró adelantarse a clubes como el Inter Miami de Lionel Messi y David Beckham, quienes también seguían sus pasos. El gesto dirigencial fue muy bien valorado por Vozinha, quien sintió que en Chile le ofrecían un proyecto deportivo real con objetivos competitivos, alejándolo de propuestas meramente ligadas al marketing de la MLS.

Respecto a las cifras, Mosa logró estructurar un acuerdo que protege al club: un contrato inicial de seis meses, renovable por un año más. Si el africano cumple el año y medio de vínculo, Colo Colo desembolsará poco más de medio millón de dólares, una cifra considerada plenamente abordable gracias al masivo retorno económico esperado por la venta de camisetas y exposición internacional.

¿Cuándo podría debutar Vozinha en Colo Colo?

Independiente del revuelo y la tensión instalada en Macul, los hinchas albos deberán armarse de paciencia para verlo bajo los tres palos.

El portero inició su viaje este lunes desde Cabo Verde rumbo a Santiago para realizarse los exámenes médicos el día martes, pero futbolísticamente viene de una pausa. Vozinha no disputa un duelo de máxima exigencia desde el 3 de julio, fecha en la que cayó por 3-2 ante Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial.

Tras participar únicamente en el “Juego de Leyendas” en la previa de la final mundialista y tomarse unos días de descanso, el histórico meta caboverdiano necesitará un periodo de adaptación física antes de convencer a Fernando Ortiz y hacer su esperado estreno.