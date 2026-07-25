Datos Clave La fecha de llegada: Vozinha arribará a Chile el martes 28 de julio. El trámite pendiente: Exámenes médicos y firma de contrato antes de la presentación oficial. Dónde está ahora: Descansando en Cabo Verde tras su participación en el Mundial 2026.

Hace apenas un mes, Josimar José Évora Dias era un arquero de 40 años que jugaba en la segunda división de Portugal con menos seguidores en Instagram que un influencer local. Hoy, con casi 30 millones de fans en redes y el reconocimiento de la FIFA como mejor portero del Mundial 2026, descansa en Cabo Verde antes de viajar a Chile.

La fecha ya está confirmada: el martes 28 de julio, Vozinha aterrizará en Santiago para completar los exámenes médicos y dar el último paso hacia su fichaje oficial en Colo Colo, según reveló DaleAlbo.

El camino de Vozinha desde Cabo Verde hasta el Monumental

Vozinha comenzó su carrera en Cabo Verde, pasó por Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia durante más de una década, sin que nadie afuera de esos países supiera quién era. En 2024 llegó al GD Chaves de la segunda división portuguesa, donde ganaba alrededor de 70 mil euros al año, menos de lo que Arturo Vidal cobra en un mes en Macul. El Mundial lo cambió todo: cuatro partidos, cero goles recibidos ante España y una actuación que lo llevó al once ideal de la FIFA y a los titulares de todo el mundo.

Lo que Vozinha encontrará en Colo Colo cuando llegue

Fernando Ortiz fue directo en la conferencia de anoche: el nombre no le cambia la forma de pensar y quien mejor esté atajará, sin importar los millones de seguidores que tenga. Gabriel Maureira, el canterano de 19 años que ocupó el arco durante la primera rueda, también seguirá peleando el puesto. El martes, cuando Vozinha pise el aeropuerto de Santiago, arrancará una historia que el fútbol chileno no vivía hace mucho tiempo.