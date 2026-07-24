Colo Colo vuelve a la competencia oficial este viernes 24 de julio con un partido clave en el Estadio Monumental. El equipo de Fernando Ortiz llega como líder exclusivo del Campeonato Nacional 2026, con 36 puntos en 15 fechas, y necesita ganar para sostener la ventaja en el inicio de la segunda rueda.

Al frente estará Deportes Limache, un rival que se transformó en una verdadera incomodidad para el Cacique. El cuadro tomatero marcha noveno con 21 unidades, pero tiene un dato que pesa en la previa: nunca ha perdido ante el Popular en sus cruces recientes y ya sabe lo que es quitarle puntos al cuadro albo.

Colo Colo vs Deportes Limache, minuto a minuto

La previa del Colo Colo vs Deportes Limache

Colo Colo llega a la fecha 16 como puntero del Campeonato Nacional 2026, con 12 triunfos, tres derrotas y 36 puntos. El Cacique viene de empatar 2-2 ante Deportes Recoleta por Copa Chile, resultado que cortó una racha positiva después de sus victorias ante Unión Española, O’Higgins y el propio Recoleta.

Para este partido, Fernando Ortiz recupera a Jonathan Villagra, quien finalmente estaría disponible para formar parte de la línea de tres defensores junto a Arturo Vidal y Erick Wiemberg. En cambio, el técnico albo no contará con Fernando de Paul, Marcos Bolados, Lautaro Pastrán, Joaquín Sosa, Javier Méndez ni Javier Correa.

Deportes Limache llega noveno en la tabla con 21 puntos, producto de seis triunfos, tres empates y seis derrotas. El equipo tomatero viene de vencer 4-1 a San Marcos de Arica por Copa Chile y buscará volver a golpear a Colo Colo, tal como lo hizo en el primer semestre, cuando ganó 3-1 en el Estadio Elías Figueroa Brander.

Formaciones de Colo Colo vs Deportes Limache

Formación de Colo Colo: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

DT: Fernando Ortiz.

Formación de Deportes Limache: Claudio González; Alfonso Parot, Augusto Aguirre, Axel Alfonzo, Javier Rojas; Yerko González, Jean Meneses, Misael Llantén; Daniel Castro, Gonzalo Sosa y Vicente Álvarez.

¿Quién es el árbitro de Colo Colo vs Deportes Limache?

El árbitro del partido entre Colo Colo y Deportes Limache será Diego Flores Seguel.

Árbitro: Diego Flores Seguel

Diego Flores Seguel Asistente 1: Miguel Rocha Svigilsky

Miguel Rocha Svigilsky Asistente 2: Carlos Poblete Roa

Carlos Poblete Roa Cuarto árbitro: Nicolás Millas López

Nicolás Millas López VAR: Cristián Garay Reyes

Cristián Garay Reyes AVAR: Gustavo Ahumada Améstica

¿Dónde ver Colo Colo vs Deportes Limache en vivo?

El partido entre Colo Colo y Deportes Limache se jugará este viernes 24 de julio a las 20:30 horas en el Estadio Monumental David Arellano, por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2026.