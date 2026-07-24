Datos Clave Ruego desde Colombia: El golero Andrés Salazar (32 años) confesó que dejó pasar otras ofertas e instó a su representante a avanzar “sin pensarlo dos veces” a la espera del llamado definitivo de Blanco y Negro. Retorno estelar en defensa: Pese a las alarmas de mitad de semana por un posible resentimiento físico, Jonathan Villagra superó sus molestias y será titular en la línea de tres defensores junto a Arturo Vidal y Erick Wiemberg. Portazo por Gallese: Aunque el histórico arquero de la selección peruana fue ofrecido a Macul, Deportivo Cali descartó categóricamente su salida al tener contrato vigente hasta fines de 2027.

Llegó el día del reestreno oficial. Colo Colo salta a la cancha del Estadio Monumental este viernes a partir de las 20:30 horas para abrir la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026 frente a Deportes Limache. El equipo dirigido por Fernando Ortiz llega con el impulso de su sólido liderato en la tabla de posiciones (36 puntos y diez unidades de ventaja sobre su perseguidor, Universidad Católica), pero con la espina clavada de enfrentar al único rival al que jamás ha podido derrotar desde su ascenso al profesionalismo. Con un registro histórico de dos empates y tres caídas ante los “Tomateros”, el estratega argentino dispuso lo mejor de su contingente para romper el maleficio, incluyendo la sorpresiva inclusión desde el arranque de un pilar defensivo que parecía descartado.

A la par de la competencia en el gramado de Macul, la gerencia deportiva liderada por Daniel Morón trabaja contrarreloj en el mercado de pases tras la caótica caída del fichaje de Santiago Mele. La urgente necesidad de contratar a un guardameta de jerarquía antes del cierre del libro de pases (programado para el jueves 13 de agosto a las 23:59 horas) desató una insólita “danza de arqueros” ofrecidos a la mesa directiva de Blanco y Negro. Entre postulaciones internacionales de seleccionados sudamericanos, pretensiones de la directiva por figuras que brillaron en la última Copa del Mundo y goleros que admiten haber congelado su carrera para esperar la llamada de la concesionaria, la trastienda de Pedrero vive horas decisivas para definir al nuevo dueño del arco albo.

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