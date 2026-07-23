Datos Clave El portazo: Santiago Mele dejó plantado al “Cacique” para firmar con Independiente de Avellaneda, trastocando todos los planes de Fernando Ortiz. Nombre de peso: Sergio Rochet, arquero de Internacional de Porto Alegre y mundialista con Uruguay, fue ofrecido a Blanco y Negro. Otras alternativas: Además del charrúa, en Macul manejan una carpeta con nombres como Vozinha, Andrés Salazar, Guillermo de Amores y Franco Petroli.

El mercado de pases se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para Colo Colo. Luego de perder tres semanas de arduas negociaciones, el arquero uruguayo Santiago Mele cambió de opinión a última hora y desechó la oferta alba para convertirse en nuevo jugador de Independiente de Avellaneda.

Este repentino revés obligó al presidente Aníbal Mosa a buscar alternativas contrarreloj, ya que tiene hasta el 29 de julio —fecha en la que se celebrará un nuevo directorio— para presentar opciones concretas que le compitan a Fernando De Paul y Gabriel Maureira, tal como solicitó el técnico Fernando Ortiz.

¿Por qué Sergio Rochet asoma como refuerzo de Colo Colo?

En medio de esta urgencia institucional, un nombre de peso volvió a aparecer sobre la mesa de Macul: el uruguayo Sergio Rochet. El golero, que pertenece a los registros del Internacional de Porto Alegre, viene de sumar experiencia mundialista y reemplazó a Fernando Muslera en el reciente partido de su selección ante España.

Si bien Rochet había sido mencionado al inicio del mercado, Ortiz estaba empeñado exclusivamente en la llegada de Mele. Sin embargo, desde su agencia de representación volvieron a ofrecerlo en el Monumental buscando una salida del club brasileño. Actualmente, el jugador se recupera de una hernia de disco y perdió terreno en el elenco de Porto Alegre, cuadro que no dudó y fichó rápidamente a Matheus Cunha para ser su arquero estelar durante los próximos seis meses.

El principal tope para concretar la llegada de Rochet al fútbol chileno pasaría por el factor económico, ya que el sueldo del arquero bordea los 60 millones de pesos mensuales, una cifra que complica el estado actual de las arcas albas.

¿Qué otros arqueros están en la carpeta de Blanco y Negro?

Según información revelada por Radio ADN, la dirigencia maneja un listado con otros cuatro nombres para cubrir la vacante. El más llamativo es Vozinha, arquero de 40 años que brilló con Cabo Verde en la Copa del Mundo; sin embargo, no es del total gusto del estratega “Tano” Ortiz pese a que existieron contactos formales.

La carpeta también incluye a dos opciones que se encuentran en condición de agentes libres provenientes del fútbol colombiano: Andrés Salazar (de último paso por Águilas Doradas) y el también charrúa Guillermo de Amores (recientemente desvinculado de Millonarios). A ellos se suma el argentino Franco Petroli, actual segundo arquero de Lanús, quien registra escasos tres partidos jugados en 2026 pero mantiene contrato vigente con el cuadro granate hasta el año 2029.