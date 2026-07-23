Colo Colo y Deportes Limache abren la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026 este viernes en el Estadio Monumental. El Cacique inicia la segunda mitad del torneo como líder absoluto con 36 puntos, diez por delante de Universidad Católica, y buscará comenzar con una victoria. Sin embargo, tiene en frente a su bestia negra: en los cinco duelos oficiales entre ambos desde el ascenso de Limache, los albos nunca han ganado, con tres derrotas y dos empates.

El único antecedente de esta temporada entre ambos fue el 31 de enero por la primera rueda del Campeonato Nacional, cuando Deportes Limache venció 3-1 a Colo Colo en Quillota, resultado que marcó el inicio de la racha negativa del Cacique ante los Tomateros y que este viernes tiene sabor a revancha.

¿Dónde y cómo ver en vivo Colo Colo vs Deportes Limache?

Colo Colo vs Deportes Limache será transmitido por TNT Sports Premium en televisión y por HBO Max en streaming.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Deportes Limache?

Fecha: Viernes 24 de julio de 2026

Hora: 20:30 horas

Estadio: Estadio Monumental, Macul

El partido será dirigido por Diego Flores, con Miguel Rocha y Carlos Poblete como asistentes y Nicolás Millas como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Cristián Garay, con Gustavo Ahumada como AVAR.

Cómo llegan Colo Colo y Deportes Limache a la fecha 16

Colo Colo llega como líder indiscutido del Campeonato Nacional con 36 puntos, 12 victorias y apenas 3 derrotas en 15 fechas. El equipo de Fernando Ortiz aprovechó el receso para realizar una gira de pretemporada en Colombia, donde venció 1-0 a Millonarios con gol de Claudio Aquino. Su último partido oficial fue el empate 2-2 ante Deportes Recoleta por la Copa Chile. Para este partido, el Cacique no podrá contar con Fernando de Paul ni Marcos Bolados, ambos en recuperación de largo aliento, y suma la baja de Lautaro Pastrán por un esguince medial en la rodilla.

Deportes Limache llega noveno con 21 puntos y viene de una racha irregular al cierre de la primera rueda, con tres derrotas y un empate en sus últimas cuatro fechas del campeonato. Sin embargo, en Copa Chile llegó con buen pie al final de la fase grupal: goleó 4-1 a San Marcos de Arica con un doblete de Daniel Castro y goles de Marcos Arturia y Augusto Aguirre. El equipo de Víctor Rivero incorporó seis refuerzos para la segunda rueda y llega al Monumental con la historia claramente a su favor.

Formaciones probables para Colo Colo vs Deportes Limache

Colo Colo ensaya con: Gabriel Maureira; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Matías Fernández, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez; Leandro Hernández y Maximiliano Romero. DT: Fernando Ortiz.

Deportes Limache formaría con: Claudio González; Misael Llantén, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Marcelo Flores; Yerko González, César Fuentes, Jean Meneses; Vicente Álvarez, Marcos Arturia y Daniel Castro. DT: Víctor Rivero.

Minuto a minuto de Colo Colo vs Deportes Limache