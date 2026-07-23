Datos Clave Desafuero unánime: El Tribunal de Honor de la ANFP levantó el fuero del presidente de Deportes Limache, César Villegas. Denuncia arbitral: La medida nace por el informe de Héctor Jona tras el partido entre Limache y Universidad Católica del 16 de mayo. Camino abierto: El caso pasará al Tribunal de Disciplina, mientras Villegas acusa una maniobra para sacarlo de la carrera presidencial.

La carrera por el sillón de Quilín sumó un episodio de alta tensión institucional. Este miércoles, el presidente de Deportes Limache, César Villegas, recibió una dura noticia luego de que el Tribunal de Honor de la ANFP resolviera desaforarlo de su cargo dirigencial.

La medida, adoptada por unanimidad, levanta la inmunidad del directivo y permite que sea sometido a un proceso deportivo, lo que supone un golpe directo a sus aspiraciones de convertirse en el sucesor de Pablo Milad al mando del fútbol chileno.

¿Por qué el Tribunal de Honor de la ANFP desaforó a César Villegas?

La controversia que hoy tiene en jaque al mandamás “tomatero” se remonta a la fecha 12 del Campeonato Nacional. Tras el duelo entre Deportes Limache y Universidad Católica disputado el 16 de mayo en Quillota, el árbitro Héctor Jona consignó un duro encontrón con el dirigente.

En su informe arbitral, el juez señaló que Villegas lo estaba esperando en el túnel de acceso —zona no permitida— y emitió comentarios de forma “exaltada y prepotente”. Por su parte, el directivo reconoció que se acercó al silbante, indicando que le expresó textualmente: “Te doy un consejo, retírate, porque estas formas de actuar no le hacen bien al fútbol chileno”.

Ante estos antecedentes, el Tribunal de Honor resolvió que la conducta denunciada “podría revestir el carácter de una infracción disciplinaria grave”, razón por la cual accedió a levantar el fuero del presidente. El organismo aclaró que no le corresponde resolver el fondo del asunto, sino únicamente habilitar a la Primera Sala del Tribunal de Disciplina para que determine si existió una falta sancionable.

La dura respuesta de César Villegas: “Me quieren sacar de carrera”

La resolución llega en un momento clave de la campaña presidencial, donde Villegas se ha posicionado como un férreo crítico de la actual administración de Pablo Milad, gestión que recientemente calificó como “la peor de la historia”.

Conocida la determinación, el empresario no ocultó su molestia y acusó una intencionalidad electoral. “Con esto buscarán que me castiguen y no pueda participar en las próxima elecciones; me quieren sacar de carrera”, afirmó de manera contundente en Radio ADN, agregando que deberá preparar su respectiva defensa.

Además, el timonel cuestionó los criterios utilizados por la entidad y las discrepancias con el informe original. “Es impresionante porque estoy siendo sancionado por agresión verbal y el informe de Jona dice que yo realicé comentarios fuera de contexto, pero el Tribunal de Honor lo asume así”, criticó el dirigente, insistiendo en que “nada me sorprende de la ANFP”.

¿Qué pasará con la candidatura y el futuro de Deportes Limache?

El panorama se vuelve complejo para Villegas, quien ha ganado notoriedad por llevar a Deportes Limache desde el amateurismo hasta el profesionalismo desde que asumió en 2015 y por su alto perfil mediático, graficado en la creación de su podcast “El Presi del Pueblo”. El directivo queda ahora a la espera de la citación oficial de la Primera Sala para presentar sus descargos, arriesgando sanciones que podrían complicar su camino hacia las elecciones.

En paralelo a su defensa legal en Quilín, el grupo familiar de Villegas debe resolver otro tema reglamentario de gran envergadura en los próximos meses. A raíz de la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas y su estricta prohibición a la multipropiedad, los controladores tendrán un plazo de tres meses —una vez promulgada la ley— para desprenderse de la propiedad de Deportes Limache o de San Luis de Quillota, clubes que actualmente manejan de forma simultánea.