Datos Clave El antecedente: El torneo de Primera B debía reanudarse el fin de semana pasado (fecha 16), pero la ANFP debió postergar todos los partidos por el decreto de emergencia preventiva emitido por el Gobierno. La nueva amenaza: El pronóstico meteorológico anuncia fuertes precipitaciones para los próximos días, concentrándose el mayor peligro de suspensión en los duelos programados para la Región del Maule y la Metropolitana. El impacto extra: Esta seguidilla de suspensiones climáticas también obligó a postergar el esperado debut del VAR en la categoría, retrasando su estreno oficial.

El fútbol chileno sigue peleando contra la furia de la naturaleza. Luego de que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) se viera obligada a suspender íntegramente la fecha 16 de la Primera B debido al intenso sistema frontal que sigue azotando al país, la incertidumbre volvió a tomarse la agenda de cara a la esperada jornada 17.

Aunque el ente rector del balompié nacional mantiene, hasta el momento, la programación original pactada para este fin de semana, el pronóstico meteorológico es poco alentador para algunas zonas específicas, poniendo en serio riesgo el desarrollo normal del campeonato de Ascenso.

¿Qué partidos de Primera B podrían suspenderse por las lluvias?

La acción debería volver a rodar este viernes 24 de julio con el choque en el norte entre Deportes Iquique y Deportes Temuco. Sin embargo, la gran alerta climática está centrada en la Región del Maule, donde las precipitaciones apuntan directamente a los estadios de dos clubes locales.

El primer gran foco de preocupación se vivirá en el Estadio La Granja. Para el sábado 25 a las 15:00 horas, Curicó Unido tiene pactado recibir a San Luis de Quillota, jornada para la que se pronostican 6.7 milímetros de lluvia, sumados a los 15 mm que caerían el día anterior.

El escenario es aún más complejo en Talca. Para el duelo dominical de las 12:30 horas entre Rangers y Deportes Copiapó, el pronóstico meteorológico advierte fuertes lluvias en la capital maulina, esperando que caigan más de 26 milímetros de agua justo el día del encuentro.

Finalmente, la Región Metropolitana también podría verse afectada. El choque que cerrará la fecha el lunes 27 de julio (19:00 horas) entre Unión Española y Deportes Recoleta en Santiago se jugaría bajo una intensa precipitación proyectada en 16 mm, tras un fin de semana también marcado por las lluvias.

La incertidumbre salpica al Campeonato Nacional

La preocupación por el estado de las canchas no se limita exclusivamente al Ascenso. Las intensas lluvias mantienen en vilo las condiciones para el esperado retorno de la segunda rueda del Campeonato Nacional (Primera División).

Si bien la ANFP aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre una suspensión masiva en la máxima categoría, el estado de los drenajes en los recintos de la zona centro-sur será evaluado con pinzas durante las próximas horas para evitar daños mayores, dejando la puerta abierta a que el “fútbol grande” también sufra alteraciones en su calendario.

El debut del VAR también es víctima del temporal

Esta seguidilla de emergencias climáticas no solo alteró el calendario deportivo de los clubes, sino que también obligó a frenar en seco la mayor innovación tecnológica del torneo de plata: el debut del Video Assistant Referee (VAR) en la Primera B.

La idea original de la ANFP era implementar una “marcha blanca” en todos los partidos de la fallida fecha 16, para luego realizar el estreno oficial en la jornada 17.

Ante este nuevo escenario marcado por los temporales, la fecha 17 de este fin de semana (si es que el clima lo permite) pasará a ser utilizada como marcha blanca de prueba, postergando el debut 100% operativo del sistema tecnológico para la fecha 18 del torneo.

Programación de la fecha 17 y cómo marcha la tabla de posiciones

Con la lucha por el ascenso directo y la dramática pelea por evitar caer a la Segunda División Profesional al rojo vivo, así está planificada la jornada y la clasificación general tras 15 fechas disputadas:

Viernes 24 de julio

20:30 hrs | Deportes Iquique vs. Deportes Temuco

Sábado 25 de julio

12:30 hrs | Santiago Wanderers vs. Unión San Felipe

15:00 hrs | Curicó Unido vs. San Luis

17:30 hrs | Cobreloa vs. Deportes Santa Cruz

Domingo 26 de julio

12:30 hrs | Deportes Puerto Montt vs. Deportes Antofagasta

12:30 hrs | Rangers vs. Deportes Copiapó

17:30 hrs | San Marcos de Arica vs. Magallanes

Lunes 27 de julio

19:00 hrs | Unión Española vs. Deportes Recoleta

Clasificación – Regular Season – 2026/2026 # Equipo Pts J V E D Dif GF GC 1 Cobreloa Cobreloa 29 15 8 5 2 -4 30 17 2 Santiago Wanderers Santiago Wanderers 26 15 7 5 3 -7 29 18 3 San Marcos San Marcos 25 15 6 7 2 -3 19 11 4 San Luis San Luis 23 15 6 5 4 -18 24 21 5 Puerto Montt Puerto Montt 23 15 7 2 6 -15 17 16 6 Antofagasta Antofagasta 23 15 6 5 4 -10 22 16 7 Deportes Temuco Deportes Temuco 23 15 6 5 4 -10 26 18 8 Recoleta Recoleta 22 15 6 4 5 -24 24 24 9 Unión Española Unión Española 22 15 6 4 5 -17 21 19 10 Copiapó Copiapó 22 15 6 4 5 -25 21 23 11 Magallanes Magallanes 22 15 6 4 5 -24 24 24 12 Curicó Unido Curicó Unido 18 15 4 6 5 -32 16 24 13 Unión San Felipe Unión San Felipe 16 15 4 4 7 -41 13 27 14 Deportes Iquique Deportes Iquique 13 15 2 7 6 -27 19 23 15 Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz 12 15 2 6 7 -33 19 26 16 Rangers Rangers 3 15 0 3 12 -45 11 28

Cabe recordar que el primer lugar asciende de forma directa a Primera División para 2027, del 2° al 8° puesto disputan la Liguilla por el segundo cupo, y el último de la tabla desciende automáticamente.