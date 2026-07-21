El fútbol chileno sigue peleando contra la furia de la naturaleza. Luego de que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) se viera obligada a suspender íntegramente la fecha 16 de la Primera B debido al intenso sistema frontal que sigue azotando al país, la incertidumbre volvió a tomarse la agenda de cara a la esperada jornada 17.
Aunque el ente rector del balompié nacional mantiene, hasta el momento, la programación original pactada para este fin de semana, el pronóstico meteorológico es poco alentador para algunas zonas específicas, poniendo en serio riesgo el desarrollo normal del campeonato de Ascenso.
¿Qué partidos de Primera B podrían suspenderse por las lluvias?
La acción debería volver a rodar este viernes 24 de julio con el choque en el norte entre Deportes Iquique y Deportes Temuco. Sin embargo, la gran alerta climática está centrada en la Región del Maule, donde las precipitaciones apuntan directamente a los estadios de dos clubes locales.
El primer gran foco de preocupación se vivirá en el Estadio La Granja. Para el sábado 25 a las 15:00 horas, Curicó Unido tiene pactado recibir a San Luis de Quillota, jornada para la que se pronostican 6.7 milímetros de lluvia, sumados a los 15 mm que caerían el día anterior.
El escenario es aún más complejo en Talca. Para el duelo dominical de las 12:30 horas entre Rangers y Deportes Copiapó, el pronóstico meteorológico advierte fuertes lluvias en la capital maulina, esperando que caigan más de 26 milímetros de agua justo el día del encuentro.
Finalmente, la Región Metropolitana también podría verse afectada. El choque que cerrará la fecha el lunes 27 de julio (19:00 horas) entre Unión Española y Deportes Recoleta en Santiago se jugaría bajo una intensa precipitación proyectada en 16 mm, tras un fin de semana también marcado por las lluvias.
La incertidumbre salpica al Campeonato Nacional
La preocupación por el estado de las canchas no se limita exclusivamente al Ascenso. Las intensas lluvias mantienen en vilo las condiciones para el esperado retorno de la segunda rueda del Campeonato Nacional (Primera División).
Si bien la ANFP aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre una suspensión masiva en la máxima categoría, el estado de los drenajes en los recintos de la zona centro-sur será evaluado con pinzas durante las próximas horas para evitar daños mayores, dejando la puerta abierta a que el “fútbol grande” también sufra alteraciones en su calendario.
El debut del VAR también es víctima del temporal
Esta seguidilla de emergencias climáticas no solo alteró el calendario deportivo de los clubes, sino que también obligó a frenar en seco la mayor innovación tecnológica del torneo de plata: el debut del Video Assistant Referee (VAR) en la Primera B.
La idea original de la ANFP era implementar una “marcha blanca” en todos los partidos de la fallida fecha 16, para luego realizar el estreno oficial en la jornada 17.
Ante este nuevo escenario marcado por los temporales, la fecha 17 de este fin de semana (si es que el clima lo permite) pasará a ser utilizada como marcha blanca de prueba, postergando el debut 100% operativo del sistema tecnológico para la fecha 18 del torneo.
Programación de la fecha 17 y cómo marcha la tabla de posiciones
Con la lucha por el ascenso directo y la dramática pelea por evitar caer a la Segunda División Profesional al rojo vivo, así está planificada la jornada y la clasificación general tras 15 fechas disputadas:
Viernes 24 de julio
- 20:30 hrs | Deportes Iquique vs. Deportes Temuco
Sábado 25 de julio
- 12:30 hrs | Santiago Wanderers vs. Unión San Felipe
- 15:00 hrs | Curicó Unido vs. San Luis
- 17:30 hrs | Cobreloa vs. Deportes Santa Cruz
Domingo 26 de julio
- 12:30 hrs | Deportes Puerto Montt vs. Deportes Antofagasta
- 12:30 hrs | Rangers vs. Deportes Copiapó
- 17:30 hrs | San Marcos de Arica vs. Magallanes
Lunes 27 de julio
- 19:00 hrs | Unión Española vs. Deportes Recoleta
|Clasificación – Regular Season – 2026/2026
|#
|Equipo
|Pts
|J
|V
|E
|D
|Dif
|GF
|GC
|
1
|Cobreloa
|29
|15
|8
|5
|2
|-4
|30
|17
|
2
|Santiago Wanderers
|26
|15
|7
|5
|3
|-7
|29
|18
|
3
|San Marcos
|25
|15
|6
|7
|2
|-3
|19
|11
|
4
|San Luis
|23
|15
|6
|5
|4
|-18
|24
|21
|
5
|Puerto Montt
|23
|15
|7
|2
|6
|-15
|17
|16
|
6
|Antofagasta
|23
|15
|6
|5
|4
|-10
|22
|16
|
7
|Deportes Temuco
|23
|15
|6
|5
|4
|-10
|26
|18
|
8
|Recoleta
|22
|15
|6
|4
|5
|-24
|24
|24
|
9
|Unión Española
|22
|15
|6
|4
|5
|-17
|21
|19
|
10
|Copiapó
|22
|15
|6
|4
|5
|-25
|21
|23
|
11
|Magallanes
|22
|15
|6
|4
|5
|-24
|24
|24
|
12
|Curicó Unido
|18
|15
|4
|6
|5
|-32
|16
|24
|
13
|Unión San Felipe
|16
|15
|4
|4
|7
|-41
|13
|27
|
14
|Deportes Iquique
|13
|15
|2
|7
|6
|-27
|19
|23
|
15
|Deportes Santa Cruz
|12
|15
|2
|6
|7
|-33
|19
|26
|
16
|Rangers
|3
|15
|0
|3
|12
|-45
|11
|28
Cabe recordar que el primer lugar asciende de forma directa a Primera División para 2027, del 2° al 8° puesto disputan la Liguilla por el segundo cupo, y el último de la tabla desciende automáticamente.