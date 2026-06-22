Datos Clave El papelón: Ecuador no pudo descifrar el cerrojo de Curazao (0-0) y quedó al borde de la eliminación del Mundial 2026. En la última fecha están obligados a vencer a la poderosa Alemania. Ataque letal: Jefferson Montero, histórico de la “Tri”, lo mandó a renunciar por “vender humo”, sumándose a las lapidarias críticas de la prensa y autoridades gubernamentales. La postura de Chile: Pese a los rumores que lo vinculaban a la ANFP tras su inminente adiós, desde La Roja le dieron un portazo definitivo, en días donde otros nombres como el de Gustavo Álvarez asoman como fuerte opción.

La aventura mundialista de Sebastián Beccacece está a punto de terminar en un absoluto desastre. La selección de Ecuador sumó un paupérrimo empate sin goles frente a Curazao por la segunda fecha del Grupo E, desatando una verdadera carnicería mediática en su contra. Con un nivel futbolístico duramente cuestionado, el exentrenador de Universidad de Chile no aguantó la presión, lanzó un discurso con evidente tono de despedida y quedó en el ojo del huracán. Su colapso en Norteamérica coincide precisamente con la búsqueda desesperada de la ANFP por un nuevo DT para La Roja, cruzando los destinos de ambos en un mercado de pases al rojo vivo.

¿Por qué piden la renuncia de Beccacece en Ecuador?

La igualdad ante un rival que venía de ser humillado por Alemania (7-1) colmó la paciencia de todo el país del Guayas. El ataque más despiadado vino de parte del exseleccionado Jefferson Montero, quien utilizó sus redes sociales para exigir su salida inmediata y proponer reemplazos de la casa: “¡Deja de vender humo y renuncia a la Tri! Ten un poco de dignidad. Le has hecho mucho daño a nuestro fútbol (…) Tenemos a referentes como Álex Aguinaga y Antonio Valencia, que se han ganado la oportunidad de dirigir. Que ellos preparen y dirijan nuestro próximo partido contra Alemania”.

Pero los golpes no solo vinieron de los históricos. El viceministro del Deporte ecuatoriano, Roberto Ibáñez Oly, sepultó públicamente al rosarino afirmando que “botó todo a la basura”. A esto se sumó el fulminante análisis táctico del portal Primicias Ecuador, quienes no le perdonaron sus inventos: “En su afán de ser ultra-ofensivo, propuso un esquema que hizo lucir mal a su propia defensa. El DT siempre sorprende con algo, con un capricho audaz, pero esta vez experimentó demasiado (…) Los cambios no mejoraron al equipo. En fin, no acertó en nada”.

Acosado por este nivel de críticas, Beccacece enfrentó los micrófonos y dejó la puerta abierta a su salida con un claro mensaje de despedida. “Si ignoro el resultado sería imprudente, y si ignoro el funcionamiento sería injusto con mis futbolistas (…) El equipo mereció más en estos dos partidos y no lo obtuvo. Y el responsable de eso soy yo”, confesó.

Con evidente resignación de cara al duelo de vida o muerte frente a Alemania (programado para este jueves 25 de junio a las 16:00 horas de Chile en el MetLife Stadium), el técnico remató: “Siento la necesidad de agradecerles por el esfuerzo (…) Que siga alimentando la ilusión con la selección, no en mí, sino que en los futbolistas. Por ahí yo no logré entrar en los corazones del pueblo ecuatoriano”.

El DT de la Tri se acaba de convertir en el hombre que tuvo tanto y lo botó todo a la basura.



Que vergüenza — Roberto Ibañez Oly (@RobertoIbanez_R) June 21, 2026

El portazo de la ANFP y la fuerte opción de Gustavo Álvarez

Con Beccacece prácticamente armando las maletas, los rumores sobre un posible desembarco en Juan Pinto Durán no tardaron en estallar. Sin embargo, la Federación de Fútbol de Chile tomó una postura drástica y rápida.

Según informó ESPN, en Quilín le dieron un portazo definitivo a la opción del exayudante de Jorge Sampaoli: “No hay contactos ni conversaciones con la Selección Chilena”, confirmaron, descartando de plano su perfil para este nuevo proceso.

Esta decisión va de la mano con el escenario de candidatos que dimos a conocer esta misma mañana en Al Aire Libre. Mientras la directiva liderada por Pablo Milad sigue evaluando alternativas para la banca, la mirada se desvió inevitablemente hacia Gustavo Álvarez. El sorpresivo quiebre del técnico campeón con la U en San Lorenzo lo dejó como agente libre, convirtiéndolo de inmediato en una de las opciones más atractivas y en una carta fuerte que la ANFP tiene sobre la mesa para tomar las riendas de La Roja.

Sigue en Alairelibre.cl la cobertura completa de la crisis en Ecuador y las novedades minuto a minuto del futuro DT de la selección chilena.

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