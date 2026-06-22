Datos Clave Cartelera de hoy: Argentina vs. Austria (13:00 hrs) y Francia vs. Irak (17:00 hrs) lideran la acción competitiva de los Grupos I y J. Alarma en la Celeste: La escuadra de Marcelo Bielsa igualó 2-2 ante Cabo Verde y mantiene la preocupación en Conmebol al sumar su segundo empate consecutivo. Historia pura: Lamine Yamal anotó en el categórico 4-0 de España frente a Arabia Saudí, convirtiéndose en el octavo jugador más joven en marcar en la historia de los Mundiales (18 años y 343 días).

El Mundial 2026 avanza a un ritmo frenético y este lunes 22 de junio la cartelera nos entrega la continuidad de la segunda fecha para los Grupos I y J. La acción comenzará en la tarde con el vigente campeón: Argentina desafía a Austria en el imponente AT&T Stadium de Dallas. Horas más tarde, el actual subcampeón también dirá presente cuando Francia se mida ante Irak en Filadelfia. El cronograma lo completan los vitales cruces nocturnos de Noruega contra Senegal en Nueva York y el choque entre Jordania y Argelia en San Francisco.

Esta nueva jornada mundialista asume una trascendencia absoluta para las potencias involucradas, quienes buscarán abrochar su clasificación anticipada a la ronda de dieciseisavos de final. Tanto la Albiceleste de Lionel Messi como la escuadra gala liderada por Kylian Mbappé vienen de golear en sus respectivos estrenos y, de sumar una nueva victoria hoy, asegurarán sus boletos a la fase eliminatoria sin depender de terceros. Por su parte, la Noruega de Erling Haaland cuenta con la misma oportunidad de oro si logra doblegar al físico y siempre difícil combinado senegalés.

En paralelo, el torneo sigue absorbiendo las fuertes repercusiones de un intenso domingo que encendió las alarmas definitivas en el fútbol sudamericano. Uruguay volvió a tropezar al empatar frente a la sorprendente Cabo Verde, profundizando el errático inicio de la Conmebol en Norteamérica. En la otra cara de la moneda, el balompié internacional celebró el renacer ofensivo de España con una goleada categórica y el histórico primer triunfo mundialista de Egipto de la mano de Mohamed Salah, demostrando que la imprevisibilidad es la tónica principal de esta edición.



Sigue en Alairelibre.cl toda la cobertura del Mundial 2026, el minuto a minuto de Argentina y Francia, y repasa el rendimiento actualizado de los representantes sudamericanos.