Francia e Irak se miden este lunes 22 de junio en el Philadelphia Stadium, desde las 17:00 horas de Chile, por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026. El equipo de Didier Deschamps llega con ventaja después de debutar con un triunfo 3-1 sobre Senegal.

Irak, en cambio, quedó golpeado tras caer 4-1 ante Noruega en su estreno. Los Leones de Mesopotamia necesitan sumar para mantenerse vivos en la zona, mientras que Francia buscará evitar cualquier exceso de confianza y encaminar su clasificación.

¿Qué canal transmite Francia vs Irak EN VIVO?

El partido entre Francia e Irak por el Mundial 2026 será transmitido por TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta:

No tendrá transmisión por TV abierta en Chile.

TV de pago:

DSports 610/1610

DIRECTV 4K

Streaming:

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Francia vs Irak?

Francia vs Irak se juega este lunes 22 de junio a las 17:00 horas de Chile.

Fecha: Lunes 22 de junio de 2026

Lunes 22 de junio de 2026 Hora: 17:00 horas de Chile

17:00 horas de Chile Estadio: Philadelphia Stadium, Filadelfia

El encuentro corresponde a la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026. Francia llega con tres puntos, mientras que Irak necesita reaccionar después de perder en la primera jornada.

¿Dónde ver Francia vs Irak ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente. Además, DSports transmitirá el compromiso por sus señales 610 y 1610, junto a DIRECTV 4K.

¿Dónde ver GRATIS Francia vs Irak?

Francia vs Irak no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

El partido se podrá ver por señales y plataformas de pago como DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN. Además, podrás seguir la cobertura online en AlAireLibre.cl.

Formación de Francia vs Irak

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Bradley Barcola.

DT: Didier Deschamps.

Francia tiene una ofensiva pesada y muy difícil de controlar. Mbappé llega encendido tras marcar dos goles ante Senegal, mientras que Dembélé y Barcola le dan velocidad a un equipo que puede lastimar por todos los sectores.

Irak: Jalal Hassan; Merchas Doski, Rebin Sulaka, Mustafa Saadoon, Hussein Ali; Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal, Amir Al-Ammari, Youssef Amyn; Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi.

DT: Graham Arnold.

Irak buscará sostenerse desde el orden y encontrar opciones con Aymen Hussein, autor del gol ante Noruega. Zidane Iqbal y Amir Al-Ammari serán claves para darle salida a un equipo que no puede regalar espacios ante Francia.

¿Cómo llegan Francia vs Irak al Mundial 2026?

Francia llega con el impulso de una victoria importante en el debut. El equipo de Didier Deschamps venció 3-1 a Senegal en el New York New Jersey Stadium, en un partido que se abrió en la segunda parte con el peso de sus figuras.

Kylian Mbappé marcó en los minutos finales del segundo tiempo y también sentenció el resultado en los descuentos. Bradley Barcola anotó el otro gol francés, en una muestra de la profundidad ofensiva que tiene el campeón mundial de 2018 y subcampeón de 2022.

Irak, por su parte, viene de una derrota 4-1 ante Noruega en Boston. El equipo de Graham Arnold logró reaccionar con un cabezazo de Aymen Hussein tras centro de Amir Al-Ammari, pero terminó superado por la potencia europea y quedó con muy poco margen de error.

El cuadro asiático necesita competir con más solidez, reducir las pérdidas cerca de su área y aprovechar las pocas ocasiones que pueda generar. Ante Francia, cualquier desconcentración puede costar demasiado.

¿Cómo está el Grupo I del Mundial 2026?

El Grupo I del Mundial 2026 está integrado por Noruega, Francia, Senegal e Irak.

Ranking – World Cup Grp. I – 2026/2026 # Team Pts P W D L Diff GF GA 1 Noruega Noruega 3 1 1 0 0 2 4 1 2 Francia Francia 3 1 1 0 0 1 3 1 3 Senegal Senegal 0 1 0 0 1 -5 1 3 4 Irak Irak 0 1 0 0 1 -7 1 4

Francia puede quedar muy cerca de la clasificación si suma otra victoria. Irak, en cambio, necesita al menos puntuar para no llegar a la última fecha con un escenario demasiado cuesta arriba.

¿Cuál es el historial entre Francia vs Irak en Mundiales?

Francia e Irak nunca se han enfrentado en una Copa del Mundo.

Tampoco hay registros de cruces previos entre ambas selecciones en partidos oficiales o amistosos. Por eso, el duelo de este lunes será el primer antecedente entre franceses e iraquíes, con un contexto muy distinto para cada uno: Francia buscando encaminar su clasificación e Irak intentando seguir con vida en el Grupo I.